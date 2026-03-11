[클릭e종목]“롯데관광개발, 제주 관광 성수기 성장 기대”

DS투자증권은 11일 롯데관광개발 롯데관광개발 close 증권정보 032350 KOSPI 현재가 19,100 전일대비 400 등락률 +2.14% 거래량 608,552 전일가 18,700 2026.03.11 14:39 기준 관련기사 [클릭 e종목]"롯데관광개발, 3월 성수기 강한 실적 반등 전망" [클릭 e종목]"카지노株, 강한 펀더멘털…저가 매수 기회" [주末머니]"외인카지노株 비중 확대 의견…춘절 효과 강력할 것" 전 종목 시세 보기 에 대해 제주 관광 성수기 성장 기대감을 반영해 목표주가를 3만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

조대형 DS투자증권 연구원은 "제주도 관광의 상대적 비수기인 지난달에도 카지노 매출액은 전년 대비 성장하며 12개월 연속 전년 동기 대비 성장 흐름을 이어갔다"면서 "월별 방문객도 4만3914명 25.2% 증가하는 등 성장세를 이어가고 있다. 제주 관광 성수기와 맞물리며 성장 기대감을 높여야 할 시점"이라고 밝혔다.

중국 춘절이 포함된 지난달 인바운드 종목 전반에 대한 기대감이 존재했고 롯데관광개발 지난달 실적이 이 기대에 미치지 못했다는 의견도 일부 존재한다. 다만 춘절 초반에는 중국 내에서의 이동이 많은 점을 고려해 봤을 때 춘절 보다는 제주도 관광 성수기에 진입하며 반등할 3월에 주목해야 한다고 조언했다. 실제 지난달 말부터 제주드림타워로의 방문객도 증가 추세인 것으로 파악된다.

AD

조 연구원은 "격월로 진행되는 바카라 데이가 이달 있음을 감안하면 이달부터는 다시 400억원 이상의 순매출을 기록할 가능성이높다고 판단된다"며 "테이블은 현재 170개 수준인 것으로 파악되며 200개 초반 수준으로 늘리는 방안도 검토 중"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>