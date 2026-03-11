크래프톤 크래프톤 close 증권정보 259960 KOSPI 현재가 228,000 전일대비 9,000 등락률 -3.80% 거래량 114,005 전일가 237,000 2026.03.11 14:39 기준 관련기사 김창한 크래프톤 대표, 자회사 루도로보틱스 CEO 겸직 크래프톤-올데이 프로젝트 '배틀그라운드' 9주년 음원·뮤비 컬래버 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 은 사회공헌 활동 영향 보고서인 '2025 CSR 임팩트 보고서'를 최초 발간했다고 11일 밝혔다.

이번 보고서는 ▲디지털 인재 양성 ▲지역사회 참여와 나눔 ▲포용적 디지털 생태계 형성 등 세 개 축으로 구성됐다. 크래프톤은 2020년부터 지난해까지 베터그라운드(BETTER GROUND), 크래프톤 정글, AI 펠로우십 등 다양한 국내외 프로그램을 통해 약 1380명의 디지털·AI 인재를 양성했다. 크래프톤 정글의 경우 현재 12기를 맞이했고 SW-AI 랩, 게임 랩, 게임 테크 랩 등 세 과정의 커리큘럼을 확장 운영하고 있다. 정글 수강생은 전문가와의 만남, 취업 지원, 현직자 멘토링, 수료생 커뮤니티 등 여러 지원을 받게 된다.

크래프톤은 174억원 이상 누적 기부금도 조성했다. 기부금은 크래프톤 구성원이 지역사회 참여와 나눔 프로그램을 통해 돈을 기부하면 회사가 일정 금액을 더하는 식으로 모였다. 아울러 크래프톤 구성원 약 2000명은 재능과 노력을 기여하는 봉사, 멘토링, 기부에 참여하는 등 자발적 나눔을 실천했다. 크래프톤 구성원은 재난 발생, 유기동물 보호, 보호종료아동 자립 지원 등 글로벌 지역사회에서 겪는 각종 어려움에도 직접 나서서 다양한 방식으로 지원했다.

크래프톤의 포용적 디지털 생태계 형성 프로그램은 다양성과 포용의 가치가 공존하는 건강한 디지털 생태계를 만드는 데 목적을 두고 있다. 크래프톤은 게임 비평 콘텐츠 467편을 발간하고 다양성 교육 336시간 등을 진행해 게임과 다름에 대한 긍정적 인식을 키웠다.

크래프톤 측은 "앞으로도 CSR 전략을 확대하고 이해관계자와의 소통을 강화해 지속가능한 사회 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.

