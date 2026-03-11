11일 코엑스 인터배터리서 도슨트 투어 진행

"전고체 양극재 개발 사실상 마무리…양산 준비"

"자체 LFP 신공법 개발…中보다 경쟁력 있어"

포스코퓨처엠이 리튬인산철(LFP) 양극재와 실리콘 음극재 등 차세대 소재 개발에 속도를 낸다. 전고체 배터리용 양극재는 개발을 마무리하고 양산에 박차를 가한다는 계획이다.

남상철 포스코퓨처엠 양극재연구센터장은 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026'에서 기자들과 만나 "전고체 양극재는 이미 개발이 거의 끝났다"며 "파일럿 단계에서 수십~수백㎏ 규모로 제공하고 있고 올해 말 양산 공정 적용 단계로 넘어갈 것"이라고 밝혔다.

남상철 포스코퓨처엠 양극재연구센터장(오른쪽)과 유승재 음극재연구센터장이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026'에서 기자들과 질의응답을 주고받고 있다. 장보경 기자 AD 원본보기 아이콘

포스코퓨처엠이 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼에 양극재를 공급하면 팩토리얼이 이를 바탕으로 자동차에 탑재하는 프로토타입을 만드는 방식이다. 남 센터장은 "내년 말 프로토타입을 만들고 최종 고객사가 주행 테스트를 할 것"이라며 "그에 대한 로드맵을 갖고 있다"고 설명했다.

이어 "전고체용 양극재는 나노 단위의 매우 얇은 코팅을 구현하는 기술 개발을 완성했고 특허도 갖고 있다"며 "향후 보편화를 위해 저렴하게 만들 수 있는 소재와 공정 기술을 개발하고 있다"고 말했다.

LFP 양극재 사업에도 속도를 내고 있다. 남 센터장은 "LFP 3세대 제품은 이미 개발을 마쳤고 올해 연말 양산을 시작할 예정"이라며 "4세대 제품은 전기차용으로 개발하고 있고 현재 파일럿 단계로, 오는 2028년 양산을 시작할 계획"이라고 밝혔다.

중국산 전구체와 장비 의존도가 높아 국산화 요구가 높아지는 데 대해서는 "(자체 공법) 개발 전까지는 사업을 위해 중국과 협력해 갈 것"이라면서도 "자체 원료를 사용하는 신공법을 개발하고 있다"고 강조했다.

이어 "신공법을 적용하면 자체 원료를 사용하고, 속도를 빠르게 높일 수 있어 중국산보다 값싸게 (양극재를) 만들 수 있다"며 "(개발 성공 시) 빠른 시간 내 중국보다 경쟁력이 있는 공법이라고 판단하고 있다"고 덧붙였다.

AD

실리콘 음극재 개발 방향도 공유했다. 유승재 포스코퓨처엠 음극재연구센터장은 "2024년 5월 포항 영일만 산단 근방에 연산 50톤 규모 데모플랜트를 완성했고 기술 개발이 완성된 상황으로 고객사와 상용화 계획과 물량에 대해 협의 중"이라며 "더 발전된 형태의 실리콘 음극재를 전고체에 채택될 수 있도록 파일럿 단계로 개발 중"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>