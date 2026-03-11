SBVA 펀드 참여

AMI Labs에 580만유로 투자

두산이 인공지능(AI) 스타트업 투자에 참여하며 글로벌 기술 투자 확대에 나섰다.

두산은 글로벌 벤처캐피털 에스비브이에이(SBVA)가 조성한 해외 프로젝트 펀드에 유한책임투자자(LP)로 참여해 AI 스타트업 AMI 랩스(AMI Labs)에 총 580만유로를 투자하기로 했다고 밝혔다. 이 가운데 두산이 380만유로, 두산인베스트먼트가 200만유로를 각각 투자한다.

에스비브이에이는 정보통신기술(ICT) 분야 유망 스타트업을 발굴해 투자하는 글로벌 벤처캐피털로, 손정의 소프트뱅크 그룹 회장의 동생 손태장 회장이 설립한 싱가포르 기반 투자사 '디 엣지오브(The Edgeof)'에 2023년 인수됐다.

AMI 랩스는 인공지능 분야의 세계적 석학인 얀 르쿤 미국 뉴욕대 교수가 설립한 스타트업이다. 얀 르쿤 교수는 현대 딥러닝 기술의 기초를 만든 인물로 평가받으며 퀸 엘리자베스 공학상과 ACM 튜링상 등 세계 최고 권위의 과학·공학상을 수상했다.

AMI 랩스는 자기지도학습(Self-supervised Learning)과 공동 임베딩 기반 예측 아키텍처(JEPA)를 기반으로 '월드 모델(World Model)' 개발을 추진하고 있다. 월드 모델은 현실 세계의 물리 법칙을 이해하고 미래 상황을 예측할 수 있는 AI 기술로, 인간처럼 세상을 이해하고 추론하는 '실천적 지능'을 구현하는 것을 목표로 한다.

이는 기존 대규모 언어 모델(LLM)과 비전 언어 모델(VLM)이 물리 법칙이나 인과관계를 이해하는 데 한계가 있다는 점을 보완하는 기술로, 향후 피지컬 AI 구현에 필수적인 핵심 기술로 평가된다.

이번 투자에는 제프 베이조스 아마존 창업자와 에릭 슈미트 전 구글 회장 등 글로벌 IT 산업을 대표하는 인물들을 비롯해 엔비디아 등 주요 기관 투자자들도 참여했다.

