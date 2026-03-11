보람여주·여주국빈장례식장 공동 기탁

보람그룹은 보람여주장례식장과 여주국빈장례식장이 여주시 저소득층 주민들을 위한 지정기탁금 2000만원을 전달했다고 11일 밝혔다.

10일 여주시청 시장실에서 열린 전달식에는 최보람 보람그룹 이사와 이충우 여주시장 등 양측 관계자들이 참석했다.

이충우 여주시장과 최보람 보람그룹 이사가 10일 열린 전달식에서 기념 촬영을 하고 있다. 보람그룹 AD 원본보기 아이콘

성금은 사회복지공동모금회 경기도지회를 통해 여주시 저소득층을 대상으로 하는 명절지원사업 등에 사용될 예정이다. 이웃들이 명절의 온기를 나누며 정서적 위안을 얻고 경제적 부담을 덜어 실질적인 생활 안정에 도움을 주자는 취지다.

보람상조의 이번 기부는 전국 13개 직영장례식장을 거점으로 한 지역 밀착형 ESG 캠페인의 일환으로 마련됐다.

이충우 여주시장은 "어려운 시기에도 지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 실천해준 보람상조에 감사의 마음을 전한다"며 "기탁 성금이 관내 소외된 이웃들에게 큰 힘이 되고 지역사회에 웃음꽃이 피어날 수 있도록 꼭 필요한 곳에 소중히 쓰겠다"고 했다.

AD

보람그룹 관계자는 "앞으로도 직영장례식장을 지역사회 거점 사회공헌 플랫폼으로 활용해 선한 영향력을 지속해서 전파하고 ESG 경영을 더욱 공고히 할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>