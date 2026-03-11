신한투자증권 이선훈 대표, '청소년 도박 근절 캠페인' 동참

신한투자증권은 11일 이선훈 대표가 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 밝혔다.

AD

이번 캠페인은 최근 급증하고 있는 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 도박 범죄를 예방하기 위해 서울 경찰청 주관으로 시작된 범사회적 운동이다. 각계각층의 리더들이 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄 입니다'라는 메시지가 담긴 사진을 인증하고 다음 참여자를 지목하는 형식이다.

이 대표는 "청소년 시기는 올바른 가치관 형성의 중요한 시기"라며 "신한투자증권은 이번 캠페인을 통해 불법도박으로부터 청소년들을 보호하고, 건강한 투자 습관을 기를 수 있도록 책임 있는 금융 문화를 확산시키는 데 앞장서겠다"고 밝혔다. 다음 참여자로는 박창훈 신한카드 사장과 김병철 한양증권 대표를 지목했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>