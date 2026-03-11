신한투자증권은 11일 이선훈 대표가 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 밝혔다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"성과급으로 빚 갚는 대신 주식"…1~2월 자산운용사 수신 140.5조 급증 "성과급으로 빚 갚는 대신 주식"…1~2월 자산운용...
AD

이번 캠페인은 최근 급증하고 있는 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 도박 범죄를 예방하기 위해 서울 경찰청 주관으로 시작된 범사회적 운동이다. 각계각층의 리더들이 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄 입니다'라는 메시지가 담긴 사진을 인증하고 다음 참여자를 지목하는 형식이다.

신한투자증권 이선훈 대표, '청소년 도박 근절 캠페인' 동참
AD
원본보기 아이콘

이 대표는 "청소년 시기는 올바른 가치관 형성의 중요한 시기"라며 "신한투자증권은 이번 캠페인을 통해 불법도박으로부터 청소년들을 보호하고, 건강한 투자 습관을 기를 수 있도록 책임 있는 금융 문화를 확산시키는 데 앞장서겠다"고 밝혔다. 다음 참여자로는 박창훈 신한카드 사장과 김병철 한양증권 대표를 지목했다.


조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈