영도 청학동서 국립한국해양대 기숙사 입주식

부산시가 도심에 방치된 빈집을 리모델링한 외국인 유학생 기숙사 모델을 제시해 눈길을 끈다.

부산시는 11일 오후 2시 영도구 청학동에서 빈집을 활용해 조성한 국립한국해양대학교 외국인 유학생 기숙사 입주식을 연다고 알렸다.

이번 입주식은 도심 속 장기간 방치된 빈집을 정비해 외국인 유학생 주거 공간으로 조성한 사례를 공유하고 지역과 대학이 협력한 빈집 활용 모델을 알리기 위해 마련됐다.

이날 행사에 시 주택건축국장과 지방소멸대응 특별위원회 위원장, 영도구청 구청장, 한국해양대 총장, 외국인 유학생 등 20여명이 참석할 예정이다.

청학동 기숙사는 장기간 방치돼 도시 미관과 주거 환경을 저해하던 빈집을 리모델링해 조성한 시설로 외국인 유학생 5명이 거주할 수 있는 공간이다.

부산시는 영도구 동삼동에도 빈집을 활용한 외국인 유학생 기숙사를 추가로 조성하고 있다. 해당 시설은 이달 말 준공될 예정이다. 두 곳의 기숙사가 모두 운영되면 외국인 유학생 10명이 안정적으로 생활할 수 있는 정주 기반이 마련된다.

이번 사업은 시가 지난해 자치구를 대상으로 추진한 '빈집 매입 및 생활 사회기반시설(SOC) 조성사업' 공모를 통해 진행됐다. 부산시와 영도구, 한국해양대가 협력해 빈집을 외국인 유학생 정주 공간으로 전환했다.

영도구는 공모 선정 이후 방치된 빈집을 활용한 외국인 유학생 기숙사 조성사업을 추진했다. 청학동 기숙사와 동삼동 기숙사를 포함해 시비와 구비 등 총 11억7000만원이 투입됐다.

부산시는 이번 사업이 방치된 빈집을 지역에 필요한 주거 공간으로 바꾸고 외국인 유학생 주거 지원을 동시에 추진한 사례라고 설명했다.

또 청년층인 외국인 유학생 유입을 통해 생활 인구를 늘리고 원도심에 활력을 더하는 계기가 될 것으로 기대했다.

박형준 부산시장은 "이번 사업은 방치된 빈집을 청년 유학생이 머무는 공간으로 되살려 지역에 새로운 활력을 더한 사례"라며 "빈집을 지역에 필요한 공간으로 바꾸는 다양한 활용 모델을 발굴해 청년이 머물고 지역이 살아나는 도시 부산을 만들겠다"고 말했다.

