"공급망 가시성, 운영 효율성 강화"



디지털기반 ‘Track and Trace’ 체계

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 유엔세계식량계획(World Food Programme, WFP)과 글로벌 물류 공급망의 가시성과 운영 효율성을 강화하기 위한 연구협력을 추진한다고 11일 전했다.

이번 협력은 KMI의 해운·물류 분야 연구역량과 WFP가 추진 중인 디지털 전환 및 공급망 추적 체계(Track and Trace) 강화 노력을 연계해 글로벌 식량 물류 공급망의 가시성과 운영 효율성을 높이고 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

유엔세계식량계획(WFP)은 유엔 산하 세계 최대 인도적 지원 기관으로, 분쟁과 재난 등 비상 상황에서 원활한 구호 활동을 위해 글로벌 물류 운송과 공급망 운영을 주도하고 있다.

두 기관은 공동 워크숍과 기술 논의를 통해 공급망 운영의 주요 단계와 정보 흐름을 분석하고, 관련 기술 동향과 적용 가능성을 검토하는 등 단계적인 연구협력을 추진할 계획이다. 이를 통해 국제 물류 공급망의 운영 특성을 분석하고 향후 정책과 운영 개선을 위한 시사점을 도출할 예정이다.

또 단순한 기술 도입 논의를 넘어 실제 공급망 운영 과정과 현장 환경을 고려한 단계적 연구 접근을 기반으로 협력을 진행한다. 초기 단계에서는 공급망 운영 과정과 정보 흐름 분석에 집중하고, 이후 기술 동향 분석과 사례 검토 등을 통해 실질적인 개선 방향을 모색할 계획이다.

AD

이번 협력을 통해 KMI의 연구 역량과 WFP의 글로벌 현장 네트워크를 결합해 국제 물류 공급망의 효율성을 높이고, 인도적 지원이 필요한 취약 지역에 보다 신속하고 효과적인 지원이 가능할 것으로 기대된다.

조정희 KMI 원장은 "이번 협력은 국제기구와의 연구 협력을 통해 글로벌 물류 분야의 연구 기반을 확대하는 의미 있는 계기가 될 것"이라며 "해운·물류 분야 연구 역량을 바탕으로 국제 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

KMI가 유엔세계식량계획과 글로벌 물류 공급망 연구협력을 위한 협약을 맺고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>