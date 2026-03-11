전남 장흥서 교량 교명판 대량 절도 40대 덜미
고물상에 팔아 4천만 원
장물 취득 고물상도 입건
전남과 전북 일대를 돌며 교량 교명판(이름표) 수백 개를 훔친 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
전남 장흥경찰서는 절도 혐의로 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 11일 밝혔다.
A씨는 지난해 12월부터 한 달간 전남과 전북 지역을 돌며 254개 교량에 설치된 교명판 855개를 훔친 혐의를 받고 있다.
조사 결과 A씨는 훔친 교명판을 광주의 한 고물상에 내다 팔아 4,000여만 원을 챙긴 것으로 드러났다. A씨는 경찰 조사에서 "생활비가 떨어져 범행을 저질렀다"고 진술했다.
경찰은 A씨로부터 장물을 구매한 고물상 업체 관계자 등 6명도 장물취득 등의 혐의로 입건해 수사를 벌이고 있다.
경찰 관계자는 "수사가 마무리되는 대로 A씨와 고물상 관계자들을 검찰에 송치할 예정"이라고 말했다.
