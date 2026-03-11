터미널별 기항 스케줄 등 수록



여수광양항만공사(이하 '공사')는 광양항을 기항하는 정기선 컨테이너 서비스 현황을 담은 안내 책자를 발간했다고 11일 밝혔다.

이번 책자는 광양항을 기항하는 컨테이너 정기선 항로를 지도상에 표시하여 이용자들이 보다 쉽고 직관적으로 항로 정보를 파악할 수 있도록 제작됐으며, 기항 선사와 기항지 정보, 요일별·터미널별 기항 스케줄 등이 수록돼 화주를 비롯한 광양항 이용자들의 원활한 물류 서비스 이용에 도움이 될 것으로 기대된다.

공사는 광양항을 이용하는 주요 화주사를 대상으로 책자를 배부할 예정이며 추가로 책자 수령을 희망하는 기업의 경우 공사 관계자에게 연락하면 신속히 안내받을 수 있다.

아울러, 공사는 2025년 세계 1위 선사 MSC의 '세계일주(아시아-유럽-북미 기항)' 항로인 알바트로스 서비스를 유치했으며, 국내 항만 중 유일하게 세계 최대 해운동맹 제미나이의 유럽향 메인항로인 AE15 서비스를 유치하는 등 글로벌 네트워크를 한층 더 강화했다.

이에 따라, 광양항은 미주, 유럽, 아프리카 등을 잇는 원양항로를 포함하여 30개 기항 선사가 세계 31개국 106개 항만을 연결하고 있으며, 상세한 서비스 현황은 공사 홈페이지 - '항만운영' - '컨테이너 서비스 현황' 메뉴에서 확인할 수 있다.

한편 광양항의 네트워크 연결성 강화는 국제 지표의 상승으로도 입증되고 있다. 매 분기 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 발표하는 항만연결성 지수에서 광양항은 2025년 기준 전 세계 900여 개 항만 중 533점(2023년 1분기 전 세계 항만 평균 = 100점)을 기록했다.

