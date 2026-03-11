중기중앙회, '개혁행동포럼' 국회의원과 대·중소 상생형 스마트공장 찾아

중소제조업 AI 전환 위한 입법·예산 지원 방안 논의

중소기업중앙회는 11일 국회 '개혁행동포럼'과 대·중소 상생형 스마트공장인 경기 파주 프린피아를 방문해 제조 인공지능(AI) 전환을 위한 정책 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 국회 개혁행동포럼 소속 더불어민주당 국회의원을 비롯해 중소벤처기업부, 삼성전자 등 민·관·정 관계자들이 참석했다.

프린피아는 인쇄 솔루션 전문기업으로 지난 2023년부터 스마트공장을 도입해 고도화를 추진해왔다. 프린피아는 삼성전자의 멘토링을 통해 전사 통합 시스템을 구축하고, 웹 수주부터 편집·검수·생산·출고에 이르는 전 과정을 디지털화했다. 이를 통해 데이터 자동 수집·분석과 공정 전반의 실시간 관리가 가능한 기반을 마련했다.

특히 스마트공장 도입으로 데이터 기반 의사결정 체계를 구축해 공정상 문제에 신속히 대응할 수 있게 됐으며, 파일 관리·편집 과정의 휴먼에러를 줄이는 등 작업 환경을 개선했다. 또한 공정별 불량 요인을 추적·분석하는 품질관리 프로세스를 고도화해 시간당 생산량을 263% 높이고, 공정 불량률을 33% 개선하는 성과를 거뒀다.

이날 개혁행동포럼 김남근 위원장은 "글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 스마트공장 고도화와 제조 AI 도입은 우리 중소기업 생존을 위한 필수 과제"라며 "국회 개혁행동포럼이 스마트공장 예산 확대와 실질적인 입법 마련을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다. 현장 방문을 주도한 김동아 더불어민주당 의원은 "현장의 많은 중소기업이 기술 도입의 필요성을 절감하면서도, 초기 투자 비용과 운영 인력 부족으로 큰 어려움을 겪고 있다"며 "정부 지원이 단순 구축에 그치지 않고 시스템 안착과 유지보수, 인력 교육까지 이어질 수 있도록 국회 차원의 대안을 면밀히 살피겠다"고 했다.

한편 중기중앙회는 2018년부터 현재까지 대·중소기업 상생형 스마트공장 구축 지원사업을 통해 약 2000억원 규모로 3000여개 중소기업을 지원해 왔다. 이날 현장 간담회에서는 중소제조업의 스마트공장 고도화 및 제조 AI 전환 확산을 위한 ▲도입기업 자부담 완화 ▲업종별 공통 AI 솔루션 도입 확산 ▲기초 수준 스마트공장 보급 지속 등 과제 해결을 위해 국회와 정부가 함께 노력해줄 것을 건의했다.

김철현 기자



