매주 화요일 항공우주산학협력관… 지역민도 참여 가능

경상국립대학교 우주항공대학은 지난 3월 10일부터 6월 9일까지 1학기 동안 12회에 걸쳐 우주항공청 전문가를 초청하여 '우주항공정책 전문가 초청특강'을 진행한다.

우주항공 분야 미래 성장성을 고려하여 우주항공 정책·산업 분야 전문인력 양성의 필요성과 지역·산학연 관계자들의 교육수요 증가로 인하여 경상국립대학교는 2025년에 '우주항공정책학부'를 신설했으며, 이 가운데 전공 공통교과목인 '우주항공정책론'은 우주항공청 전문가들이 맡아 진행해 오고 있다.

이 강의는 경상국립대학교의 우주항공정책론 수강생·교직원·대학원생·학부생뿐만 아니라 지자체·공공기관·기업체 희망자 등 특강에 관심 있는 사람은 누구나 참석이 가능하다. 강의는 가좌캠퍼스(항공우주산학협력관(407동) 508호)에서 매주 화요일 저녁 7시부터 2시간 내외로 진행한다.

강의는 ▲우주항공 정책, 우주과학, 탐사 ▲산업 육성 ▲우주항공 분야 인재 양성 ▲우주수송·인공위성 등 기술 분야 정책 등 주제별 특강 형태로 진행한다. 강사진은 우주항공청 차장, 부문장, 프로그림자에 등 12명의 전문가로 구성돼 있다.

이번 특강 프로그램은 경상국립대학교 글로컬 대학 30 사업 및 미래우주 교육센터의 지원으로 진행한다. 경상국립대학교 위성시스템 핵심기술 연구센터는 소형위성 전주기 연구 전문인력 양성을 목표로 2022년부터 5년간 우주 분야 전문인력 양성사업(미래우주 교육센터)을 진행 중이며 현재 2단계 2차 연도 사업을 진행하고 있다.

