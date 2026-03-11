초등 입학생 150여명에 27종 학용품 세트 전달

LIG넥스원이 초등학교에 입학한 임직원 자녀들에게 입학 축하 선물을 전달하며 가족친화경영을 실천했다.

LIG넥스원은 올해 초등학교에 입학한 임직원 자녀 150여 명에게 대표이사의 축하 메시지와 함께 학용품 세트를 전달했다고 밝혔다.

'입학 축하 선물 전달'은 LIG넥스원이 2010년부터 이어온 가족친화경영 프로그램이다. 임직원 자녀의 초등학교 입학이라는 의미 있는 순간을 함께 축하하고 아이들의 성장을 응원하기 위해 마련됐다. 지금까지 약 2000여 명의 임직원 자녀에게 입학 선물이 전달됐다.

올해 전달된 선물은 초등학교 입학 시 학교에서 준비하도록 안내되는 물품을 중심으로 구성된 27종의 학용품 세트다.

신익현 대표이사는 축하 메시지를 통해 "설렘과 기대로 가득한 초등학교 입학을 진심으로 축하한다"며 "우리나라를 안전하게 지키는 부모님처럼 푸른 꿈을 마음껏 펼칠 수 있기를 바란다"고 전했다.

선물을 받은 한 임직원은 "자녀의 초등학교 입학에 맞춰 꼭 필요한 학용품으로 구성된 선물을 받아 회사가 직원들을 세심하게 배려하고 있다는 느낌을 받았다"고 말했다.

LIG넥스원은 즐거운 일터와 조화로운 조직문화 조성을 위해 다양한 가족친화 제도를 운영하고 있다. 전 임직원이 자율적으로 근무 시간을 조정할 수 있는 '자율출근제'와 재충전 및 자기계발을 위한 'L-Fresh 휴가제도', 임직원 가족을 초청해 함께 즐기는 '패밀리데이' 등 다양한 프로그램을 통해 업무 효율과 조직 만족도를 높이고 있다.

