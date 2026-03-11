"민주당이 발목잡아, 공청회서 법 제정 필요성 설명"

부산을 글로벌 도시로 도약시키기 위한 '부산 글로벌 허브 도시 특별법'이 2년여째 국회 문턱을 넘지 못한 가운데 관련 법안을 둘러싼 공청회가 열릴 예정이어서 주목된다.

박형준 부산시장은 11일 자신의 SNS를 통해 "2년이 지나도록 민주당이 발목을 잡아 국회 문턱을 넘지 못하고 있는 '부산 글로벌 허브 도시 특별법'이 지방선거를 앞두고 국회 공청회를 연다"고 시작했다.

박 시장은 이어 부산을 두바이나 싱가포르와 같은 글로벌 도시로 도약시키기 위해 해당 법안이 꼭 필요하다고 강조했다. 그는 그동안 민주당 국회의원들을 만나 법안 통과를 설득하고 부산시민 160만명이 서명한 명부를 국회에 전달하는 등 법 제정을 요청해 왔다고 설명했다.

또 지난해 겨울에는 국회 앞에서 사흘간 천막 농성을 벌이며 법안 처리를 호소했지만 당시에도 법안은 진전을 이루지 못했다고 덧붙였다.

박 시장은 "특별법의 국회 통과가 지연되는 동안 부산 발전 속도는 늦어지고 국가 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 부산이 세계 도시들과 경쟁에서 불리한 위치에 놓일 수밖에 없다"고 지적했다.

AD

이어 "부산을 대한민국의 해양 수도이자 글로벌 해양 허브로 만들겠다는 목표가 있음에도 지난 2년간 관련 법안이 가로막혀 왔다"며 이번 공청회가 단순한 절차에 그쳐서는 안된다고 강조했다.

박 시장은 "오늘 공청회에서 부산 시민들이 2년 넘게 외쳐온 글로벌 허브 도시의 비전을 설명하고 법 제정을 강력히 요구할 것"이라며 "이번에는 반드시 부산 글로벌 허브 도시 특별법을 제정해 부산 시민의 꿈을 이루겠다"고 힘줬다.

2024년 11월 27일 국회 앞에서 박형준 부산시장이 부산글로벌허브도시 특별법 제정을 촉구하며 천막농성하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>