목공체험·숲체험 연계한 힐링 관광 콘텐츠 확대

경남 사천 케이블카 자연휴양림에 자연과 목재 문화를 함께 체험할 수 있는 새로운 힐링 명소가 탄생했다.


사천시는 사천 케이블카 자연휴양림 내에 조성한 '사천 목재 문화체험장' 준공식을 오는 3월 31일 개최한다고 11일 밝혔다.

준공식은 3월 31일 오후 2시 실안동 248번지 사천 케이블카 자연휴양림 내 목재 문화체험장에서 열리며, 박동식 사천시장을 비롯해 시의회 의장, 국회의원, 도·시의원, 유관기관 단체장 등 300여 명이 참석할 예정이다.


행사는 경과보고를 시작으로 감사패 수여, 기념사와 축사, 기념식수, 테이프 커팅 및 제막식, 기념 촬영, 시설관람 순으로 진행된다.

사천 목재문화체험장 전경 사진

사천 목재문화체험장 전경 사진

사천 목재 문화체험장은 새로운 힐링 관광명소로 자리매김한 사천 케이블카 자연휴양림과 연계한 체험형 산림문화시설로, 시민과 관광객들에게 목재 문화를 배우고 체험할 수 있는 공간을 제공하기 위해 조성됐다.


이번 사업은 2022년 산림청 지방이양 공모사업인 '목재 문화체험장 조성사업'에 최종 선정되면서 추진됐으며, 2023년부터 2026년까지 총사업비 약 68억원을 투입해 연면적 1161㎥ 규모로 건립됐다.


목공체험실, 목공예 공방, 레이저체험존 등 목재를 활용한 체험시설을 설치하여 목재를 직접 만지고 느끼며 교감할 수 있는 공간으로 조성했으며


특히, 숲마루 북카페, 아가별 놀이방, 은하 수 놀이터, 나무 놀이터, 목재전시실 등 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 다양한 놀이시설과 전시시설도 마련됐다.


시는 사천 케이블카 자연휴양림의 숲 해설·유아 숲 교육 프로그램, 네트 모험 시설 등과도 연계하여 이용객에게 다양한 경험을 선사할 계획이다.

시 관계자는 "사천 케이블카 자연휴양림 목재 문화체험장 조성으로 시민과 관광객들에게 풍부한 볼거리와 체험 거리를 제공하게 됐다."며 "앞으로 자연과 목재 문화를 함께 체험할 수 있는 치유와 힐링의 관광지로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.


영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
