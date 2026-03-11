케이뱅크, ‘아낌e보금자리론’ 고객에 최대 100만원 이자 지원
불러오는 중...닫기
케이뱅크는 주택 실수요자의 이자 부담을 덜어주기 위해 '아낌e보금자리론' 이용 고객을 대상으로 최대 100만원의 이자를 지원하고, 아파트담보대출(아담대)과 전세대출 금리를 인하한다고 11일 밝혔다. 케이뱅크는 한국주택금융공사(HF)의 정책금융상품인 '아낌e보금자리론' 이용 고객을 대상으로 총 5000만원 규모의 이자 지원 이벤트를 진행한다.
이번 이벤트는 오는 4월 24일까지 아낌e보금자리론 대출 실행 고객을 대상으로 진행되며, 추첨을 통해 총 50명에게 1인당 100만원의 이자 지원금을 지급한다. 참여 방법은 이벤트 기간 내 한국주택금융공사 홈페이지 또는 스마트주택금융 애플리케이션에서 아낌e보금자리론을 신청하면서 취급 금융기관을 '케이뱅크'로 선택하면 된다. 이후 케이뱅크 앱 내 이벤트 페이지에서 응모를 완료하고 대출 승인 후 약정 및 실행까지 마치면 참여가 인정된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"주식시장 역대급 대폭락 시작…당장 '이것' 꼭 사...
케이뱅크는 이와 함께 주택 실수요자의 금융 부담을 완화하기 위해 아파트담보대출과 전세대출 금리도 인하한다. 아파트 구입자금 대출 금리는 0.50%포인트 인하하고, 생활안정 등 일반자금 대출 금리는 0.20%포인트 낮춘다. 전세대출의 경우 일반·청년 상품 금리를 0.20%포인트, 일반·청년 전세대출 갈아타기 상품 금리는 0.10%포인트 각각 인하한다. 아낌e보금자리론은 부부 합산 연 소득 7000만원 이하(신혼가구 등은 최대 1억원) 고객이 6억원 이하 주택을 구입할 때 이용할 수 있는 정책금융상품이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>