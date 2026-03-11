국토교통부는 교통·물류 업계 유류비 부담을 낮추기 위해 유가연동보조금을 4월까지 2개월 연장하기로 했다고 11일 밝혔다. 지급단가도 기존보다 높인다.

유가연동보조금은 유가 급등 시 부담을 경감하는 제도로 경유 가격이 ℓ당 1700원을 넘으면 초과 분의 50%를 지원받는다. ℓ당 2000원이라면 차액인 300원의 50%인 150원을 지원받는다. 지급 한도는 ℓ당 183원이다. 경유를 쓰는 화물차 38만대와 노선버스 1만6000여대, 일부 택시가 대상이다.

국제 유가가 100달러를 돌파하며 전국 주유소 기름값이 상승하고 있는 9일 서울 서초구 만남의광장 주유소에 기름값이 더 오르기 전에 주유하려는 차들이 줄지어 서 있다.

앞서 2022년 4월 도입해 당초 올해 2월 만료됐다. 국토부는 유가보조금 지급 지침을 개정해 이날부터 다음 달까지 보조금을 지급하기로 했다. 보조금이 끊긴 이달 1일부터 10일까지 사업자가 이미 구매한 유류에 대해서는 소급해 지원받을 수 있다.

기존에는 기준금액 초과분의 50%를 지원받았는데 지급 비율도 70%로 높이기로 했다. 이달 중 지침을 개정해 이달 1일 이후 구매분까지 소급해 적용된다. 보조금을 받으면 25t 화물차 기준 유류비 실부담은 최대 44만원 정도가 될 것으로 국토부는 추산했다.

국토부는 "이번 조치 이후에도 변동성이 큰 유가 상황 등을 살펴 필요시 추가 지원방안을 검토하겠다"라고 밝혔다.

