미국·대만·한국 투자사 참여

AI 기반 의료 운영 인프라 성장성 주목

미국 의료기관의 백오피스용 인공지능(AI) 운영 플랫폼을 서비스 중인 나이트라는 시리즈 A·B 라운드와 벤처 대출 등을 포함, 총 1억8700만달러 규모의 자금을 유치했다고 11일 밝혔다. 나이트라의 누적 조달 금액은 총 2억500만달러다.

투자에는 국내에서 두나무앤파트너스가 참여했으며, 액션캐피탈, 앱웍스, 콤마캐피탈, 에라펀드, 뉴엔터프라이즈어소시에이츠, 판테라캐피탈, 사제파트너스 등 미국과 대만의 유명 투자사들이 대거 이름을 올렸다. 또한 에이에이에프매니지먼트, 게인절스, 하이픈캐피탈, K8, 마나벤처스, 네세서리벤처스, PIDC/퉁이그룹, 퓨어스톤실크스, 시그널랭크, 시무리우마크함밸리벤처스, 소마캐피탈 등도 함께했다.

나이트라는 한국계 미국인 창업가 팀 황과 조나단 첸이 설립했다. 두 창업자는 2022년 뉴욕증권거래소에 상장한 AI 기반 정책 데이터 기업 피스컬노트를 공동 창업했다. 이번 투자를 계기로 시티MD 공동 창업자이자 사모펀드 어센드 파트너스 매니징 파트너인 리처드 박 박사가 이사회에 합류했다.

나이트라 플랫폼 AD 원본보기 아이콘

나이트라는 의료기관 운영 핵심 인프라에 AI 에이전트를 내장한 올인원 운영 플랫폼으로, 행정 업무 부담에 시달리는 의료진이 백오피스를 직접 통제할 수 있도록 지원한다. ▲금융 관리 솔루션 ▲커머스 및 재고관리 ▲환자 관리 등을 통합 제공한다.

나이트라는 이번 자금 조달로 올해 3000개 이상 클리닉 확보, 1억5000만 달러 이상의 연 환산 매출, 40억 달러 이상의 연 환산 처리 규모를 목표하고 있다. 인력도 50명에서 200명 이상으로 확대하고 수익 관리, 환자 마케팅, 급여·인력 관리 영역의 AI 모듈도 추가 출시할 계획이다.

AD

팀 황 나이트라 대표는 "나이트라는 의료진과 의료기관이 반복적인 행정·재무 업무에 시간을 빼앗기지 않고 환자 진료와 핵심 업무에 더 집중할 수 있도록 돕는 것을 사명으로 삼고 있다"며 "앞으로도 더 많은 의료기관이 나이트라로 운영 효율을 높이고 AI 기반 의료 운영 환경으로 전환할 수 있도록 플랫폼 기능과 적용 범위를 지속 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>