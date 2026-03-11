JEC 월드서 시트 프레임·배터리 구조 등 전시

한화첨단소재가 세계 최대 복합소재 전시회에서 전기차용 경량 복합소재 기술을 선보이며 글로벌 모빌리티 시장 공략에 나섰다.

한화첨단소재는 10일부터 12일까지 프랑스 파리에서 열리는 'JEC 월드(JEC WORLD) 2026'에 참가해 전기차용 경량 복합소재 통합 솔루션을 공개했다고 밝혔다.

JEC 월드는 전 세계 50개국 1350여 개 기업과 약 4만5000명이 참가하는 세계 최대 규모의 복합소재 산업 전시회로, 복합소재 기술과 산업 트렌드를 확인할 수 있는 글로벌 행사다.

한화첨단소재는 이번 전시에서 미래 모빌리티의 핵심 과제로 꼽히는 경량화와 안전성에 초점을 맞춘 복합소재 부품을 소개하며 글로벌 완성차 업체들과 협력 기회를 확대할 계획이다. 친환경·전동화 흐름에 대응하는 기술 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

대표 전시품인 경량 시트 쿠션 프레임은 한화첨단소재의 복합소재 설계와 공정 기술을 기반으로 기존 금속 대비 무게를 줄이면서도 요구 강도와 강성을 유지한 제품이다. 이를 통해 차량 연비와 주행거리 효율을 높일 수 있는 것이 특징이다.

특히 구조 최적화 설계를 적용해 부품 두께와 중량을 동시에 줄이면서도 충돌 안전성과 승객 보호 성능을 확보해 경량화와 안전성을 동시에 만족하는 솔루션으로 평가받고 있다.

이와 함께 전기차 전용 프렁크와 전기 트럭용 복합소재 베드 등 실제 양산 차량에 적용 중인 부품들도 전시된다. 이들 부품은 복합소재 특유의 성형 자유도와 내충격성, 내식성을 활용해 적재 공간 활용성과 디자인 유연성을 높이고 차체 경량화와 내구성 향상에도 기여한다.

한화첨단소재는 전기차 배터리 보호를 위한 차세대 솔루션도 공개했다. 배터리 하부 구조와 상부 케이스는 일체형 설계를 적용해 부품 수를 줄이고 약 20%의 경량화를 구현했다.

또 배터리 화재 발생 시 열폭주 확산을 늦출 수 있는 소재 기술과 전자파 차폐 성능을 적용해 전기차 안전성을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

이 밖에도 헤드라이너, 언더커버, 유니 머티리얼 러기지 보드 등 차량 내외장에 적용 가능한 다양한 복합소재 제품을 선보이며 미래 모빌리티 시장의 다양한 요구에 대응할 수 있는 기술을 소개했다.

한화첨단소재 관계자는 "이번 전시는 글로벌 완성차 업체들과 전기차 경량화와 안전성 향상을 위한 기술 협력 가능성을 모색하는 자리"라며 "복합소재 기반의 실질적인 모빌리티 솔루션을 지속적으로 제시하며 글로벌 시장 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



