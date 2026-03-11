"네이버서 아이엠마더 구매하면 기부"…남양유업 캠페인 진행
매월 11일 구매시 캠페인 참가
이 소비자와 함께 한부모가족을 지원하는 참여형 기부 캠페인 '2026 동행데이'를 진행한다고 11일 밝혔다. 소비자가 '아이엠마더' 분유를 구매하면 동일 수량이 적립돼 연말 한부모가정에 기부되는 방식이다.
남양유업 분유 아이엠마더(사진제공=남양유업)
남양유업 네이버 브랜드스토어에서 '아이엠마더' 2단계와 3단계를 매월 11일에 구매하면 캠페인에 참가하게 된다. 적립된 분유 수치는 다음 날인 12일 스토어에서 확인할 수 있다.
지난해 시작한 이번 캠페인으로 남양유업은 분유 1356캔을 한국한부모가족복지시설협회를 통해 전국 한부모가정에 전달했다.
남양유업은 캠페인과 함께 이벤트도 진행한다. 네이버 브랜드스토어 멤버십 라운지를 통해 이벤트 페이지에 접속해 응원 댓글을 남기면 자동 응모되며, 참가자 중 추첨을 통해 5명에게 백미당 카페라떼 기프티콘을 제공한다.
