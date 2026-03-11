시민에게 포근한 봄의 정서 전해



동대전도서관서 오는 29일까지 열려

동대전도서관이 오는 29일까지 1층 전시실에서 시민에게 포근한 봄의 정서를 느낄 수 있도록 도예작품과 꽃 관련 전시회 '도자기로 피어나는 봄 이야기 展'을 개최한다.

계절의 감성과 어린이의 순수함을 동시에 담아내며, 시민들에게 포근한 봄의 정서를 전하고자 기획된 이번 전시는 윤봄 도예가의 작품을 중심으로, 그림책 속에 피어나는 꽃과 꽃처럼 맑고 따뜻한 아이들의 모습을 도자 예술로 재해석한 작품들을 선보인다.

전시에는 윤봄 도예가의 손끝에서 태어난 꽃신 시리즈를 비롯해, 그림책에서 피어난 벚꽃화, 꽃을 주제로 한 노랑꽃화 등 봄날의 환희를 조용히 이야기하는 다양한 작품을 만나볼 수 있다.

또한 나비여인, 얼굴들, 꽃소년 등 사람과 꽃을 어우르는 작품들을 통해 삶과 자연이 어우러진 따스한 순간을 표현했다.

이와 함께 봄을 주제로 엄선한 도서 전시도 마련해 작품 감상과 독서를 동시에 즐길 수 있도록 했다. 도서관이라는 공간의 특성을 살린 예술· 독서 융합형 전시로 시민들이 봄의 정취를 더욱 깊이 느낄 수 있는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

AD

동대전도서관 관계자는 "이번 전시가 봄의 시작과 함께 지역 주민들에게 따뜻한 위로와 감성적 울림을 전하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>