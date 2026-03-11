서울시, 배수지 신·증설에 780억 투입… 급수환경 개선 집중
불러오는 중...닫기
수압 안정·단수 대응 위한 투자
매봉재·봉현·거마 배수지 확충
2040년까지 배수지 단계적 확대
서울시가 780억원을 들여 배수지 증·신설에 나선다. 안정적인 수돗물 공급과 정전·단수 등 상황에도 급수를 유지하기 위한 조치다.
11일 서울시는 서초·관악·동작·송파 일대 6만9000가구의 급수 환경 개선을 위해 780억원 규모의 배수지 증·신설 사업을 추진한다고 밝혔다.
서울시 배수지 증·신설 사업 위치 및 계획안. 서울시
배수지는 정수장에서 생산된 수돗물을 고지대 물탱크에 저장한 뒤 중력 낙차를 이용해 공급하는 시설이다. 현재 서울시에는 102개의 배수지가 운영 중에 있으며, 450만 가구에 안정적인 수압으로 아리수를 공급하고 있다.
정전이나 단수 등 비상 상황 발생 시 저장된 물을 활용해 일정 시간 급수를 유지할 수 있다. 다만 최소 12시간 이상 공급이 가능한 저수 용량을 확보해야 한다.
이에 시는 배수지 노후화와 저수 용량 부족 등을 고려해 신·증설에 나선다. 올해는 서초·관악·동작·송파 지역의 급수 안정성을 높이기 위해 ▲매봉재 배수지(신설) ▲거마 배수지(재건설) ▲봉현 배수지(증설) 등 핵심 3개 사업에 총 780억원을 투입할 계획이다.
매봉재 배수지는 서초구 일대에 약 9000t 규모로 신설되며 2026년 기본 설계와 함께 관련 인허가 절차를 진행할 예정이다. 거마 배수지는 송파구 일대에 약 6만5000t 규모로, 올해 기본계획을 수립한 뒤 기존 배수지를 철거하고 재건설하는 방식으로 추진한다. 봉현 배수지는 관악·동작 권역에 약 3만5000t규모로 증설을 추진하며 올해 12월 설계를 완료한 뒤 2027년 공사를 발주할 예정이다.
430억원 규모의 미아·까치산 배수지 신설사업은 지난해 착공해 공사가 진행 중이다. 두 사업이 완료되면 강북구 수유동·삼양동과 동작구 사당동 일대 등 약 4만2000가구의 급수 환경이 개선될 것으로 기대된다. 강북구 수유동 일대에서도 미아 배수지 건설이 추진되고 있으며 5000t 규모 배수지가 조성되면 수유1동과 삼양동 등 약 2만5000가구의 수압이 개선되고 비상 상황에서도 일정 시간 급수가 가능해질 전망이다.
서울시는 '서울 2040 수도정비기본계획'에 따라 2040년까지 추진 중인 사업을 포함해 6개 배수지를 신설하고, 5개 배수지를 증설하는 등 단계적으로 확충할 계획이다. 이들 배수지가 모두 완공되면 약 3만t 규모의 저수 용량이 추가 확보돼 서울 전역의 급수 안정성이 한층 강화될 것으로 기대된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"라면값 또 올라서 봤더니 밀가루값 내렸더라" 결...
주용태 서울아리수본부장은 "배수지 확충은 안정적인 수돗물 공급을 위한 필수 인프라 투자"라며 "정전이나 관로 사고 등 비상 상황에도 시민 불편이 최소화되도록 안정적인 급수 체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>