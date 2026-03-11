5만원 상당 해외여행 데이터 쿠폰

홈앤쇼핑이 방송 여행상품 상담 예약 고객을 대상으로 특별 쿠폰 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 가족여행과 친목 여행 수요가 높아지는 봄 여행 시즌을 맞아 마련됐다. 오는 4월 12일까지 홈앤쇼핑 여행 방송을 시청하고 상담 예약을 남긴 고객에게는 데이터 걱정 없이 해외여행을 즐길 수 있는 5만원 상당의 해외여행 데이터 쿠폰이 제공된다.

해당 쿠폰은 해외 데이터 로밍 플랫폼 '유심사'에서 사용할 수 있는 eSIM·USIM 전용 데이터 쿠폰으로, 전 세계 151개국에서 15일 동안 하루 1GB씩 데이터를 이용할 수 있는 혜택을 담고 있다. 쿠폰을 발급받은 고객은 스마트폰 기종에 따라 eSIM 또는 USIM 방식으로 간편하게 해외 데이터를 이용할 수 있다. 자세한 행사 내용은 홈앤쇼핑 모바일 애플리케이션(앱)의 혜택 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

이와 함께 행사 기간 여행 방송 중 상담 예약을 완료한 고객을 대상으로 방송별 최대 200만원 상당의 신세계 상품권 경품이 추첨을 통해 지급된다. 홈앤쇼핑은 매주 토요일 저녁 '여행을 부탁해', 일요일 저녁 '트래블 초이스' 등 여행 특화 프로그램을 편성해 다양한 해외여행 상품을 소개하고 있다. 자세한 방송 편성은 홈앤쇼핑 모바일 앱 편성표를 통해 확인할 수 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 "이번 이벤트는 해외여행을 준비하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 고객의 여행 경험을 더욱 풍성하게 만들 수 있는 다양한 혜택과 특집 방송을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

이서희 기자



