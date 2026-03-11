광주경총, 올해 일자리사업 119억원으로 확대

광주경영자총협회는 2026년 고용노동부 및 지자체와 연계한 일자리사업 예산이 전년 대비 약 43억 원 증가한 119억 원 규모로 확대됨에 따라 청년 및 지역 노동시장 활성화를 위한 다양한 일자리 지원사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

먼저「고용노동부 청년도전지원사업」을 통해 구직을 단념한 청년을 대상으로 맞춤형 프로그램을 제공하고 구직 의욕을 고취해 노동시장 참여를 촉진할 계획이다.

해당 사업은 전라남도 나주시와 광주경영자총협회가 공동 수행하며 단기·중기·장기 프로그램을 통해 총 78명의 청년을 대상으로 교육 및 지원이 이루어진다. 이를 통해 구직단념 청년을 적극 발굴하고 심리·정서 회복과 자존감 향상을 지원하여 경제활동 재진입을 돕는 한편, 지역 기반 청년 자립 생태계 구축을 위한 협력체계도 마련할 예정이다.

또한 '고용노동부 청년미래플러스사업'을 통해 구직청년, 재직 신입청년, 기업 관리자 등을 대상으로 직무교육, 온보딩 프로그램, 청년 친화 조직문화 교육 및 멘토링 프로그램 등을 제공한다.

이를 통해 산업 맞춤형 직무역량을 강화하고 기업 연계를 통한 실질적인 취업 매칭 성과를 창출하는 한편, 청년 친화적 조직문화 조성을 통해 장기근속 기반을 마련할 계획이다. 해당 사업은 올해 첫해 사업으로 총 675명을 대상으로 교육이 진행된다.

이와 함께「고용노동부 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업」도 확대 추진한다.

'버팀이음 프로젝트'를 통해 고용 위기 선제대응 지역인 광주 광산구를 중심으로 고용유지, 이전직, 근속 지원 등 단계별 고용지원 체계를 마련하고 건강·복지 등 비임금 영역 지원을 통해 근로자의 생활 안정을 도모할 예정이다. 해당 사업은 고용유지 250명, 조직적응 지원 20개 사를 목표로 한다.

또한 '융복합 가전산업 고용 안착 활성화 지원사업'을 통해 지역 융복합 가전산업 분야 중장년 구직자와 재직근로자를 대상으로 직무적합도 검증, 멘토링, 채용장려금 지원 등을 추진한다. 이와 함께 구직자 면접비, 재직근로자 교통비 지원 및 기업 조직문화 프로그램 등을 운영해 100여 개 기업을 대상으로 고용 창출 및 고용유지 260명, 취업 지원 200명을 목표로 하고 있다.

이 밖에도 '지역 중대 재해 예방 사각지대 해소사업'을 통해 법적 규제와 재정지원 경계에 놓인 영세 소규모 지역 제조업 및 건설업 사업장을 대상으로 맞춤형 안전보건교육, 공정별 안전용품 지원, 전문가 위험 요소 컨설팅 등을 실시해 산업현장의 실질적 지원 및 안전관리 역량을 강화할 계획이다.

양진석 광주경총 회장은 "올해 일자리 사업 예산이 크게 확대된 만큼 청년 취업 지원과 기업 인력난 해소를 동시에 추진할 수 있을 것으로 기대한다"며 "지역 기업과 청년이 함께 성장할 수 있는 지속 가능한 고용 생태계 조성을 위해 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



