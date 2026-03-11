빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 76,100 전일대비 1,400 등락률 +1.87% 거래량 4,686 전일가 74,700 2026.03.11 09:24 기준 관련기사 [Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업' 고강도 물가 잡기…연초 식품가격 '도미노 인상' 사라졌다 "성장 공식 접었다"…메로나, 부라보콘과 살림 합친 사연[Why&Next] 전 종목 시세 보기 가 제로슈거·제로칼로리 신제품 '빙그레 제로 아이스티' 2종을 출시한다고 11일 밝혔다.

빙그레가 11일 출시한 제로슈거·제로칼로리 '빙그레 제로 아이스티'. 빙그레 제공. AD 원본보기 아이콘

'빙그레 제로 아이스티'는 기존 '빙그레 아이스티'를 제로 콘셉트로 새롭게 선보이는 제품이다. 세계 3대 홍차 중 하나인 스리랑카 우바 지역에서 재배된 찻잎을 사용했으며, 복숭아와 샤인머스캣 2종으로 구성돼 있다.

GS25, 세븐일레븐 등 편의점 채널에서 개당 1000원에 구매 가능하다.

빙그레 관계자는 "이번 신제품은 당류 함량과 칼로리에 관심도가 높은 소비자들의 선택폭을 넓히고자 출시됐다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



