르노 그룹, 중장기 전략 발표… 2030년까지 신차 36종 출시
불러오는 중...닫기
전동화·글로벌 확대
연간 200만대 판매
르노 그룹이 전동화 전환과 글로벌 시장 점유율 확대를 위한 중장기 청사진을 제시했다. 브랜드별 신모델을 대거 투입해 재무적 견고함을 다지고 유럽 외 지역의 거점 활용도를 높여 성장을 가속화한다는 전략이다.
르노 그룹은 전날 새로운 중장기 전략인 '퓨처레디(futuREady) 플랜'을 발표했다고 11일 밝혔다. 2021년 시작한 체질 개선 작업인 르놀루션의 성과를 바탕으로 오는 2030년까지 르노·다시아·알핀 등 그룹 내 브랜드에서 총 36종의 신모델을 출시할 계획이다. 재무적으로는 매출 대비 5~7%의 영업이익률과 연평균 15억유로 이상의 현금 유동성 유지를 목표로 세웠다.
르노 브랜드 역시 이에 발맞춰 2030년까지 26종의 신차를 선보여 연간 200만대 이상의 판매고를 달성하겠다는 구상이다. 특히 유럽 내 입지 강화와 전 라인업의 전동화, 글로벌 시장 강화 등 세 가지 핵심 동력을 설정했다.
유럽 시장에서는 12종의 신차를 투입하며 A~D 세그먼트 전반에 걸쳐 전기차 및 하이브리드 경쟁력을 높인다. 이를 위해 B+에서 D 세그먼트까지 대응 가능한 모듈형 아키텍처 'RGEV 미디움 2.0' 플랫폼을 공개했다. 해당 플랫폼은 800V 시스템을 적용해 초고속 충전과 효율성을 최적화한 점이 특징이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스집 사려고 주담대 신청했는데 날벼락…중동發 금리...
글로벌 시장 강화를 위해 한국·인도·모로코·터키·라틴 아메리카 등 5대 허브의 역량도 결집한다. 유럽 외 지역에 14종의 신차를 추가로 출시해 연간 판매량의 절반을 해외에서 달성한다는 계획이다. 앞서 인터내셔널 게임 플랜을 통해 선보인 그랑 콜레오스 등 기존 5종에 더해 전략적 파트너십을 활용한 맞춤형 차량 개발을 지속할 방침이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>