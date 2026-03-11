아시아경제 '성 착취 아웃' 기획 보도, 제28회 국제앰네스티 언론상 수상
국제앰네스티 한국지부는 제28회 국제앰네스티 언론상 본상 수상작으로 아시아경제 이현주 기자의 '성 착취, 아웃' 기획 보도를 선정했다고 11일 밝혔다.
아시아경제 이현주 기자
'성 착취, 아웃'은 사회관계망서비스(SNS), 메신저 등 온라인을 통해 쉽게 성 착취 범죄에 노출된 청소년을 조명해 어떤 법적·사회적 보호망이 부족한지 짚고 있다. 린다 배링턴-리치 5rights 재단 사무총장 등 전문가들의 인터뷰를 통해 디지털 환경에서 아동·청소년을 어떻게 보호해야 하는지 구체적인 대책을 제시했고, 관련 법안 발의로 이어졌다.
이외 ▲한겨레 '암장, 이주노동자의 감춰진 죽음' ▲한국일보 '자녀 살해 후 자살: 비극을 기록하다' ▲EBS '위기의 아이들, 보이지 않는 구조 신호' ▲세계일보 '당신이 잠든 사이' ▲매일노동뉴스 '런던베이글뮤지엄 과로사 의혹 연속 보도' ▲KBS '그날 그곳에 있었습니다, 12.3 비상계엄 증언채록' ▲SBS '김범석의 왕국 쿠팡의 실체 추적 보도' 등이 본상을 수상했다. 올해 신설된 촛불상(지역·독립 보도 부문)에는 ▲매일신문 '대구고립보고서' ▲경기일보 '경기도 가족돌봄청소년 실태 고발, 그림자 가장이 산다' 등이 선정됐다.
조희경 국제앰네스티 한국지부 사무처장은 "출품작들을 통해 언론 보도가 인권 의제를 사회적으로 확산하고 공론화하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지 확인했다"며 "올해는 사회안전망과 생존권, 취약계층의 교육·치료 접근권, 장애인 이동권 등 사회적 권리 문제를 조명한 보도가 두드러졌다"고 밝혔다.
시상식은 오는 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린다.
▶ 클릭 - 기획 <성착취, 아웃> 바로가기 ( https://www.asiae.co.kr/list/in-depth/2025042808115765052A/2 )
