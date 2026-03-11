"번역, 영상 편집 등 16개 전공 폐지"…AI 대체 우려 커진 중국
中 미디어대, AI 영향으로 16개 전공 폐지
"교육 변혁 목전…학교 수업 재구성해야"
"당국, 새 기술에 안 맞는 전공 도태시켜"
중국에서 인공지능(AI) 발달의 영향으로 미디어 관련 대학에서 번역·촬영 등 16개 전공이 폐지된 사실이 화두가 되고 있다.
중국 동부 저장성 동양에서 열린 채용 박람회에서 구직자들이 채용 공고를 살펴보는 모습으로, 기사 이해를 돕기 위한 사진. AFP연합뉴스
연합뉴스는 10일 중국 중앙(CC)TV·신경보 등 중국 매체를 인용해 "중국인민정치협상회의(정협) 위원인 중국 촨메이대학 랴오샹중 당서기는 양회 기간 인터뷰를 통해 '지난해 번역·촬영 등 학부 전공 16개를 한 번에 폐지했다'고 말했다"고 보도했다. 촨메이대학은 교육부 직속의 미디어 관련 교육기관이다.
그는 "미래는 인류와 로봇이 분업하는 시대이며 교육 변혁이 목전에 있다"라며 "학교 수업을 철저히 재구성해야 한다"고 한 것으로 알려졌다. 이에 해당 대학은 AI 발달에 맞춰 '디지털 매체 예술', 'AI 시청각 창작' 등 새로운 전공을 개설한 것으로 전해졌다. 신경보는 "이러한 변화는 빙산의 일각"이라며 "교육부 등 관계부처가 새로운 기술·경영방식에 맞지 않는 전공을 도태시키는 데 중점을 두고 있다"고 설명했다.
지난 2023년 중국 교육부는 2025년까지 학과 전공의 20%가량을 최적화·조정하도록 요구한 바 있다. 이에 2024년 기준 중국 전역의 대학 학부 전공 변동을 보면 폐지된 사례가 1428개, 모집 중단이 2220개, 신규 증가가 1839개로 나타났다. 이 중 폐지된 전공 상당수는 AI로 쉽게 대체할 수 있는 분야로 전해졌다.
신경보는 "지난해 기준 AI 번역의 정확도가 98.3%라는 지표가 있다"며 "AI로 계약서·설명서 등을 번역한 결과가 별도로 손댈 필요가 없을 정도여서 일반적인 번역 전공은 독립적인 존재 가치가 사라지고 있다"고 지적했다. 또 "영상 미디어 분야에서도 기초촬영·편집·자막·더빙 등에서 이미 AI가 일자리를 대체하고 있다"며 "대학들이 기존 방식을 고수할 경우 학생이 졸업과 동시에 실업자가 될 수 있다"고 주장했다.
바이트댄스의 AI 영상 생성 모델 ‘시댄스 2.0’로 만든 영상의 일부. 웨이보원본보기 아이콘
실제로 지난달 중국 바이트댄스의 새 동영상 생성 AI 모델 '시댄스'가 출시되면서 미국 할리우드 등 영화·영상업계에 충격을 주기도 했다. 사진 한 장과 두세 줄의 명령어만으로 고품질 영상이 만들어지면서 저작권 논란은 물론 관련 종사자들의 인력 대체 문제가 공론화됐다.
당시 미 영화협회(MPA)는 바이트댄스에 "미국 저작물을 대규모로 무단 사용했다"며 저작권 침해 행위를 즉각 중단하라고 요구한 바 있다. 디즈니도 저작물 사용 중단 요구서를 발송했으며, 파라마운트는 자사 캐릭터가 유사하게 생성된 사례를 들어 법적 대응에 나선 상태다.
