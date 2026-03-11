SBVA, 'AI 석학' 얀 르쿤 설립 스타트업에 500억원 투자

SBVA는 인공지능(AI) 분야의 세계적인 석학 얀 르쿤 교수가 설립한 프론티어 랩 AMI의 시드 라운드에 약 500억원(3000만 유로) 규모로 투자했다고 11일 밝혔다.

이번 라운드에는 그레이크로프트 파트너스, 캐세이 이노베이션, 히로 캐피털 등 글로벌 기관 투자자와 엔비디아가 참여했다. 제프 베이조스 아마존 창업자와 에릭 슈미트 전 구글 회장 등도 자금을 지원했다.

SBVA는 신규 조성된 '알파 AI 아키텍처 펀드'를 통해 투자했다. 펀드에는 쿠팡, 두산 등 국내외 기업 및 기관들이 유한책임투자자(LP)로 참여했다.

얀 르쿤은 현대 딥러닝의 근간을 만든 인물로, 메타의 페이스북 AI 리서치(FAIR) 설립자이자 퀸 엘리자베스 공학상, ACM 튜링상 등 과학 및 공학 분야에서 세계 최고 수준의 상을 받았다.

AMI에는 메타, 구글 딥마인드 등 글로벌 빅테크 출신 핵심 연구진과 엔지니어들이 합류하면서 실행형 프론티어 랩을 갖췄다. AMI의 목표는 자기지도학습과 공동 임베딩 기반 예측 아키텍처(JEPA)를 중심으로 한 월드 모델을 개발해 AI가 인간처럼 세상을 이해하고 추론하는 실천적 지능을 구현하는 것이다.

AMI 관계자는 "SBVA가 재무적 투자자를 넘어 아시아 생태계를 아우르는 전략적 파트너로 함께하게 된 것은 AMI의 글로벌 비전과 도전적 목표를 잘 보여주는 사례"라며 "이번 파트너십은 한국을 포함한 아시아 전역에서 긴밀한 협력 관계를 구축하는 데 중요한 전환점이 될 것"이라고 했다.

AD

장유진 SBVA 상무는 "AMI는 물리적 세계를 이해하는 '월드 모델'을 선도하는 핵심 기업"이라며 "이번 투자가 AI의 패러다임이 '피지컬 AI'로 전환되는 변곡점에서 한국과 아시아의 산업 생태계가 차세대 AI 기술로 전략적으로 결합하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>