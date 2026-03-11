2024년 사망자 전년 대비 300명 감소

미국 전역 노숙인 문제 여전히 심각

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 노숙인 사망자 수가 10년 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났다.

11일 연합뉴스는 LA 카운티 공공보건국이 발표한 보고서를 인용해 2024년 노숙인 사망자 수가 2208명으로 집계돼 전년보다 약 300명 감소했다고 보도했다. LA 카운티가 노숙인 사망 통계를 집계하기 시작한 2014년 이후 사망자 수가 감소한 것은 이번이 처음이다.

로스앤젤레스 101번 고속도로 인근 다리의 노숙인 텐트. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

LA 지역 노숙인 사망자 수는 지난 10년간 꾸준히 증가했다. 2017년 처음으로 1000명을 넘어섰고, 코로나19 팬데믹 시기인 2023년에는 2508명으로 역대 최고치를 기록했다. 노숙인의 주요 사망 원인으로는 약물 과다 복용과 심장 질환, 교통사고 등이다. 특히 미국 전역에서 심각한 사회 문제로 떠오른 마약성 진통제와 합성 마약(펜타닐) 남용이 노숙인 사망 증가의 주요 원인으로 꼽혀 왔다. 이 가운데, 지난 2024년에는 약물 과다복용과 심장 질환, 살인 등 주요 사망 원인이 모두 감소한 것으로 나타났다. 보건 당국은 이러한 변화의 배경으로 주거 지원 확대와 거리 노숙 감소 정책을 꼽았다.

LA 지역은 최근 몇 년 동안 노숙인 문제 해결을 위해 다양한 정책을 추진해왔다. 대표적인 것이 '인사이드 세이프(Inside Safe)' 프로그램이다. 이 정책은 거리에서 생활하는 노숙인을 임시 숙박시설이나 호텔, 임대주택 등 실내 거주 공간으로 옮긴 뒤 장기적인 주거 지원을 제공하는 방식이다. 캐런 배스 LA시장은 "인사이드 세이프 프로그램을 통해 수천 명의 노숙인을 실내 주거 공간으로 연결했다"며 "거리 노숙을 17.5% 줄인 것이 생명을 구하는 데 중요한 역할을 했다"고 밝혔다.

AD

노숙인 문제는 LA뿐 아니라 미국 전역에서 심각한 사회 문제로 떠오르고 있다. 미 주택도시개발부(HUD) 발표를 보면, 지난 2023년 미국 전체 노숙인 수는 약 65만 명으로 역대 최대치를 기록했다. 플로리다 올랜도 지역의 정류장 의자에서 노숙을 하는 노숙인. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

한편, 노숙인 문제는 LA뿐 아니라 미국 전역에서 심각한 사회 문제로 떠오르고 있다. 미 주택도시개발부(HUD) 발표를 보면, 지난 2023년 미국 전체 노숙인 수는 약 65만 명으로 역대 최대치를 기록했다. 높은 주거비와 소득 격차, 정신건강 문제, 약물 중독 등이 복합적으로 작용하면서 노숙 인구가 증가의 원인으로 꼽힌다. 특히 서부 대도시의 상황은 매우 심각하다. LA와 샌프란시스코 등이 속해 있는 캘리포니아주에만 미국 전체 노숙인의 약 30%가량이 모여 있으며 인근 지역인 시애틀, 포틀랜드 등에서도 거리 노숙 문제로 인한 사회 문제가 지속해서 발생하고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>