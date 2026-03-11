18세기 건립된 풍산 김씨 명문가

안채·사랑채 분리된 독특한 구조 갖춰

1만여 점 달하는 방대한 기록물도 눈길

풍산 김씨 집성촌인 오미마을에 있는 '안동 학남고택'이 국가민속문화유산으로 지정된다.

국가유산청은 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다고 11일 밝혔다.

이 건물은 1759년 김상목이 안채를 짓고, 1826년 손자인 학남 김중우가 사랑채와 행랑을 증축해 지금의 뼈대를 갖췄다. 전형적인 안동의 'ㅁ'자형 뜰집 구조를 따르면서도, 안채와 사랑채를 연결하지 않고 '튼ㅁ자(ㄷ자와 일자형, 또는 ㄱ자와 ㄴ자형이 결합해 모서리가 터진 ㅁ자를 이룬 평면형)' 형태를 띠어 차별화된 가치를 지닌다.

문중에 전해 내려오는 방대한 기록물들도 눈길을 끈다. 고서와 고문서, 서화류, 어사화 등 총 1만360점이 현재 한국국학진흥원에 맡겨져 관리되고 있다. 이중 학남의 아들 김두흠부터 손자 김병황, 증손자 김정섭으로 이어지는 여러 세대의 일기장은 19세기 안동 선비 사회의 변화상과 명문가의 생활 규범을 생생하게 증언한다.

학문의 맥은 일제강점기에 치열한 항일투쟁으로 변화했다. 특히 김정섭, 김이섭, 김응섭 3형제가 오미마을의 근대화와 구국 활동을 주도했다. 대한민국 임시정부 법무부 장관을 지낸 김응섭의 '칠십칠년회고록(七十七秊回顧錄)'은 당시 시대상과 인물 군상을 생생하게 조명해 독립운동사의 핵심 사료로 평가받는다.

