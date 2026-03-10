'AI 대부'로 불리는 얀 르쿤이 설립한 스타트업 'AMI랩스(Advanced Machine Intelligence Labs)'가 10억달러(약 1조5000억원)를 투자받았다.

AMI랩스는 10일(현지시간) 추론과 계획, '월드 모델(world model)' 기반 인공지능(AI) 시스템의 상용화를 추진하기 위해 10억3000만달러를 유치했다고 밝혔다. 월드 모델은 AI가 주변 환경과 물리적 세계의 규칙을 학습해 상황을 예측하고 행동을 계획하도록 하는 것을 말한다.

AMI랩스의 투자 전 기준 기업가치는 35억달러로 평가받았다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 프랑스 벤처캐피털 캐세이 이노베이션(Cathay Innovation), 아마존 창업자 제프 베이조스의 투자회사 베이조스 익스페디션스(Bezos Expeditions), 싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek), 한국의 에스비브이에이(SBVA), 미국 반도체 기업 엔비디아 등이 투자자로 참여했다. 블룸버그통신은 삼성전자도 해당 투자에 참여했다고 전했다.

시장조사기관 딜룸(Dealroom)에 따르면 이번 투자유치 규모는 지난해 20억달러를 조달한 미국의 스타트업 '싱킹 머신스 랩(Thinking Machines Lab)'에 이어 2번째로 큰 규모다.

AMI랩스는 파리, 뉴욕, 싱가포르, 몬트리올에 사무실을 두고 출범한다. 프랑스 스타트업 나블라(Nabla)의 전 최고경영자(CEO)였던 알렉상드르 르브룬이 회사를 이끈다. 르쿤은 이사회 의장을 맡게 된다. 또한 메타의 유럽 담당 부사장을 지낸 로랑 솔리가 최고운영책임자(COO)로 합류한다.

FT는 이번 기록적인 투자 유치가 현재의 대형 언어모델(LLM)을 넘어서는 새로운 AI 접근 방식에 대해 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여준다고 전했다. 컴퓨터 과학계의 노벨상이라 불리는 튜링상을 수상한 얀 르쿤은 주로 텍스트로 학습된 시스템만으로는 인간 수준의 추론 능력을 달성하기 어렵다고 주장하고 있다. 그는 물리적 환경을 이해하는 '월드 모델'을 개발하고 있다. 이는 로봇공학과 운송 분야 등에 활용할 수 있는 모델이다.

AMI랩스의 단기적인 목표 고객은 제조, 자동차, 항공우주, 바이오, 제약 등의 복잡한 시스템을 운영하는 기업들이다. 르쿤은 "우리는 적용 분야가 무엇이든 지능형 시스템의 주요 공급업체가 되는 것을 목표로 한다"고 말했다.

