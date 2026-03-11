60계치킨 마산교방점, 위생행정 기여 공로 ‘창원시장 표창’ 수상

장스푸드 60계치킨 마산교방점이 지난 12일 지역사회 발전과 위생행정 추진에 기여한 공로를 인정받아 최근 창원시장 표창패를 수상했다고 밝혔다.

이번 표창은 평소 투철한 사명감을 바탕으로 위생행정 추진에 적극 협조하고, 지역사회와 시정 발전에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

60계치킨 마산교방점은 매장 위생 관리와 고객 서비스 향상에 꾸준히 힘쓰며 지역 주민들에게 신뢰받는 매장으로 자리매김해 왔다. 특히 철저한 위생 관리와 책임 있는 매장 운영을 통해 지역 내 모범적인 외식 매장으로 평가받고 있다.

더 나아가 치킨 담아갈 용기를 준비하면 500원을 할인해주는 '용기내챌린지'와 임산부 10% 할인 등 환경 보호와 지역 주민을 위한 다양한 이벤트를 진행하고 있다.

마산교방점 임보라 점주는 "뜻깊은 표창을 받게 되어 매우 감사하게 생각한다"며 "앞으로도 60계치킨의 브랜드 철학에 맞게 위생 관리와 고객 서비스에 더욱 힘쓰며 지역사회와 함께 성장하는 매장이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

마산교방점 SV 담당자는 "마산교방점은 평소에도 위생 관리와 매장 운영 측면에서 모범적인 모습을 보여온 매장"이라며 "앞으로도 가맹점이 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 전했다.

한편, 60계치킨은 '매일 깨끗한 기름으로 조리한다'는 브랜드 철학을 바탕으로 위생과 품질을 중시하는 치킨 브랜드로, 주 6회 입고되는 신선한 재료를 사용해 깨끗한 환경에서 조리하고 있다.

