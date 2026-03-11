경기경제청, 한국탄소나노산업협회 협업

첨단 복합소재 원조 격인 유럽 중심에서 첨단소재 글로벌기업 유치의 장이 열렸다.

대한무역투자진흥공사(이하 코트라)는 경기경제자유 구역청(이하 경기경제청), 한국탄소나노산업협회와 함께 10일(현지시간) 파리에서 열린 'JEC 월드 2026' 박람회장에서 '글로벌 첨단소재 기업 투자유치 설명회'를 개최했다.

JEC 월드는 올해 60회를 맞는 세계 최대 복합소재 전문 박람회다. '지속가능성'과 '순환성'을 핵심 키워드로 개최되는 이번 행사에는 100개국 1400여개 기업이 전시 부스를 설치하며, 약 4만명의 참관객이 방문할 것으로 추산된다.

주요 전시 분야는 강화 섬유, 차세대 열가소성 수지 등 복합 소재 생산부터 재활용까지 전 과정 관련 기술 및 솔루션으로 반도체, 미래 차, 배터리, 항공우주 등 첨단산업 필수 소재들이다.

인공지능(AI), 로봇 혁신 시대 첨단소재의 중요성은 어느 때보다 커지고 있다. 일례로 반도체 분야에서는 초미세 공정 소재가, 미래 차 분야에서는 초경량 소재가 경쟁력을 좌우하는 요인으로 꼽힌다.

이번 설명회도 글로벌 첨단소재 기업 유치를 통한 우리 혁신산업 생태계 강화를 위해 마련됐다. 설명회에는 글로벌 첨단소재 기업 및 투자사 관계자 50여명이 참석했다.

우선 코트라가 한국 첨단소재 육성 정책 및 투자유치 사례를 공유한 데 이어 경기경제청이 '평택 포승(BIX) 지구' 등 혁신산업 특화단지를 소개했다. 한국탄소나노산업협회는 한국의 탄소나노산업 현황 및 전망을, ㈜한화첨단소재도 첨단소재 개발 현황 및 미래 전략을 공유하며 글로벌 협력 가능성을 타진했다.

김태형 인베스트코리아 대표는 "글로벌 첨단소재 기업들은 한국의 K첨단제조 역량을 잘 알고, 한국을 최대 수요처로 인식하고 있다"며 "한국이 첨단소재 연구개발(R&D)에서 상용화, 양산 및 적용까지 할 수 있는 최적의 투자처라는 점을 강조해 첨단소재 투자유치 효과를 높이겠다"고 말했다.

한편, 설명회 이후 코트라는 프랑스 글로벌 화학 소재 기업을 방문하고 이번 설명회에서 발굴한 잠재 투자가 대상 맞춤형 정보를 제공해 첨단소재 분야 투자유치 활동을 이어 나갈 계획이다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



