위축된 PC업계, AI PC로 돌파구 마련…각축전 치열

CES 2026부터 이어진 AI PC 관심

시장 확대 대비하지만…"역량은 글쎄"

PC 판매 급감 환경을 마주한 IT 기업들이 최근 성장세가 가팔라진 고부가가치 인공지능(AI) PC 시장으로 눈을 돌리고 있다. 메모리 등 부품값 상승으로 PC 판매와 수익성이 모두 악화하자 가격이 비싸더라도 수요가 이어지고 있는 AI PC로 돌파구를 찾으려는 모양새다.

에이수스는 10일 서울 마포구 호텔 나루 엠갤러리에서 젠북 신제품 발표 행사를 열고 2026 아시아·태평양 지역 비즈니스 모델을 발표했다. 에이수스는 한국 시장에서 AI PC의 경쟁력을 입증하는 동시에 AI PC 카테고리의 시장 점유율 15%를 달성하겠다고 목표치를 제시했다. 피터 창 에이수스 아·태 총괄 지사장은 "AI PC는 단순한 신경망처리장치(NPU) 탑재를 넘어서 사용자 수요에 맞는 AI 경험을 제공하는 게 중요하다"며 "AI PC 리더로 자리매김하는 동시에 선도적인 프리미엄 윈도우 PC 브랜드로 리더십을 이어가겠다"고 말했다.

HP코리아도 수장을 바꾸면서 AI PC 사업 확장에 박차를 가했다. HP코리아는 지난 4일 기술 산업 전반에서 디지털 전환 및 서비스 기반 비즈니스 혁신을 주도한 것으로 평가받는 강용남 신임 대표를 선임했다. 강 대표 선임에는 HP의 AI PC 사업 확대가 영향을 미쳤다. 강 대표는 "AI PC와 차세대 프린팅 솔루션을 통해 고객의 생산성과 보안을 한 단계 끌어올리겠다"며 한국 시장에서 HP의 리더십을 더욱 강화할 수 있는 전략으로 AI PC를 꼽았다.

피터 창 에이수스 아시아·태평양 총괄 지사장이 10일 서울 마포구 호텔 나루 엠갤러리에서 열린 젠북 신제품 발표 행사를 통해 2026 아시아·태평양 지역 비즈니스 모델을 발표하고 있다. 에이수스 제공 원본보기 아이콘

퀄컴은 지난달 AMD에서 24년간 근무한 PC 프로세서 관련 전문가 제이슨 반타를 영입했다. AI PC에는 그래픽처리장치(GPU)보다는 전력을 덜 잡아먹고, 중앙처리장치(CPU)보다는 빠른 AI 연산 속도를 보여주는 NPU가 들어간다. 퀄컴은 NPU 사업을 발전시키기 위해 관련 전문가를 영입한 것으로 풀이된다.

글로벌 시장조사기관 IDC는 AI PC 사용 비중이 2023년 5%에서 2028년 94%까지 확대될 것이라며 AI PC 시장의 가파른 성장세를 전망했다.

보안·칩플레이션 해결책 떠오른 AI PC

AI PC에 대한 IT 업계의 경쟁은 지난 1월 세계 최대 IT·전자 전시회인 'CES 2026'에서부터 이어졌다. 현장에서 AMD와 퀄컴, 인텔 모두 AI PC를 일종의 '키 체인저'로 언급했다. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 "AI는 지난 50년을 통틀어 가장 중요한 기술"이라며 "AI의 등장으로 PC는 단순한 도구를 넘어 능동적 파트너로 변모했다"고 말했다. 케다르 콘답 퀄컴 수석 부사장 역시 "전문가와 크리에이터들은 더 많은 업무 처리 활동 중에 생성형 AI를 폭넓게 사용하면서 하루종일 지속되는 안정적인 성능을 기대한다"며 "퀄컴의 프로세서는 개인화된 AI PC 경험을 제공할 것"이라고 강조했다.

AI PC에 대한 수요는 높아진 AI 활용도 만큼 보안에 취약해진 기업들의 고민과도 맞물려 있다. 직원들이 오픈AI의 챗GPT, 구글의 제미나이, 앤스로픽의 클로드 등 생성형 AI 모델에 회사 기밀 정보를 입력해도 회사가 이를 곧바로 알아채기는 어렵다. 그렇다고 AI 활용을 아예 막을 수도 없는 현실이다. 한국은행이 지난해 8월 발간한 보고서 'AI의 빠른 확산과 생산성 효과'에 따르면 근로자의 51.8%가 이미 업무 목적으로 생성형 AI 모델을 사용하고 있었다.

AI PC는 외부 클라우드와 연결되지 않으면서 AI 연산이 가능하다. 기존 PC보다 음성 인식, 실시간 번역, 문서 요약, 이미지 생성·편집 같은 AI 기반 작업도 더 효율적으로 수행할 수 있다. 업계 관계자는 "기업이 제아무리 보안 정책을 마련해도 직원들이 업무 능률 때문에 개인 생성형 AI 모델 계정에 정보를 기재하는 것까지 막을 순 없다"며 "보안과 업무 효율을 고려할 때 AI PC가 현실적인 대책이기 때문에 IT 업계에서 관심을 기울이고 있다"고 말했다.

PC 사업을 하면서 매출과 수익성에 어려움을 겪었던 IT 업계는 AI PC의 수요 증가를 반기고 있다. 가격대가 높은 AI PC 판매량이 늘면 일반 PC의 매출, 수익성 감소분을 채울 수 있기 때문이다. 글로벌 시장조사기관 가트너는 올해 글로벌 PC 출하량이 전년 대비 약 10.4% 감소할 것으로 예상했다. 가트너는 "D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 가격이 올해 말까지 상승세를 지속하면서 PC 가격은 17% 가량 상승할 것"이라며 "수요도 프리미엄 제품군에만 쏠릴 것"이라고 설명했다.

AD

다만 AI PC 시장의 핑크빛 전망이 시기상조라는 의견도 있다. 아직까지 AI PC가 제공하는 연산의 품질이 좋지 않다는 것. 최병호 고려대 휴먼 인스파이어드 AI연구원 연구교수는 "AI PC는 사실상 비서 역할을 하는데 PC 내에서 사용자가 원하는 형태로 최적화가 되기 어렵다"며 "기술적으로는 어느 정도 구현돼 있지만 날씨, 시계, 건강 관련 애플리케이션이 잘 구비된 스마트폰만큼 역량이 있는 건 아니다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>