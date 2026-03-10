사망자 지난해 8명에서 14명으로 증가

추정 사인 모두 저체온증…고령층 발생多

지난 겨울 한랭질환 사망자가 전년보다 많이 늘어난 것으로 나타났다.

지난 1월 서울 종로구 광화문광장 세종대로사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

10일 질병관리청이 발표한 '2025~2026절기 한랭질환 응급실 감시체계' 운영 결과에 따르면 이번 겨울철(2025년12월~2026년2월)에 감시체계로 신고된 한랭질환자는 총 364명으로 전년 대비 9% 늘었다. 사망자는 같은 기간 8명에서 14명으로 75% 증가했다.

질병관리청은 겨울철 한파로 한랭질환에 대한 주의 환기 및 예방 활동 유도를 위해 매년 겨울철에 '한랭질환 응급실 감시체계'를 운영하고 있다.

한랭질환자의 주 증상은 저체온증(79.7%)으로 나타났다. 추정 사인은 14명 모두 저체온증으로 나타났다. 전체 추정 사망자 14명 중 5명(35.7%)은 치매 등 인지장애를 동반하고 있었다. 성별로는 남성(64.6%)이 여성(35.4%)보다 많이 나타났다.

연령대로는 65세 이상(57.4%)에서 가장 많이 발생했고, 대부분 추정 사망자 또한 65세 이상이었다. 특히 80세 이상의 고령층에서 한랭질환 발생 및 추정 사망 위험도가 높은 것으로 확인됐다.

'2025~2026절기 한랭질환 응급실 감시체계' 한랭질환자 발생 분포. 질병관리청 원본보기 아이콘

한랭질환이 주로 발생하는 시간은 오전이었다. 발생 장소로는 길가, 주거지 주변 등 실외가 많았다. 지역별 발생 분포로는 경기지역이 한랭질환자가 가장 많았고, 인구 10만명당 발생은 강원지역이 가장 많았다.

임승관 질병관리청장은 "한랭질환 사망자의 경우 인지장애를 동반한 고령층에서 많이 발생함에 따라 어르신이 한파에 노출되지 않도록 보호자의 관심과 노력이 중요하다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



