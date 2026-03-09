국토부 'K-자율주행 협력모델' 선정

차량·보험·플랫폼 통합 지원

사고 보상 최대 100억원

올 하반기 실증 운행 시작

현대자동차와 삼성화재가 광주의 자율주행 실증도시 사업에 참여한다. 차량 공급과 보험 지원, 플랫폼 운영을 통합해 자율주행 기업의 기술 개발을 지원하는 협력 모델이다.

광주광역시는 국토교통부 'K-자율주행 협력모델'에 자동차 제작사로 현대자동차, 보험사로 삼성화재, 운송 플랫폼사로 현대자동차가 각각 선정돼 광주 자율주행 실증도시 사업을 지원한다고 9일 밝혔다.

이번 협력모델은 실증 차량 공급과 전용 보험, 서비스 운영체계를 통합적으로 제공해 자율주행 기업이 기술 개발에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다. 광주 자율주행 실증도시 사업과 연계해 자율주행 인공지능(AI) 기술과 서비스 경쟁력을 높인다는 계획이다.

현대자동차는 자율주행 기술 실증에 최적화된 자율주행 전용 차량(SDV)을 개발·공급하고 차량 정비와 개발 인력을 현장에서 지원한다.

삼성화재는 자율주행 사고당 100억원, 연간 총 300억원 규모의 보상 한도를 제공하고 사고기록장치(EDR) 데이터 분석과 사고 예방 컨설팅, 정보기술(IT) 보안 컨설팅 등 자율주행 기업을 위한 특화 서비스를 지원한다.

운송 플랫폼 분야에서도 현대자동차가 참여한다. 자율주행 차량과 플랫폼을 연동해 차량 관제와 배차 관리, 운행 데이터 분석 등 서비스 운영 체계를 구축하고 실시간 차량 센서 데이터와 운행 정보를 활용해 운행 품질 분석과 차량 관제를 지원한다.

광주 자율주행 실증도시는 전국 최초로 도시 전체가 자율주행차 시범운행지구이자 메가샌드박스로 지정되는 사업이다. 국비 610억원을 투입해 자율주행차 200대를 올해 하반기부터 단계적으로 운행한다.

실증 구간은 광주시 전역을 대상으로 하지만 초기에는 교통량이 상대적으로 적은 외곽 지역에서 운행을 시작해 도심으로 확대할 예정이다. 안전성이 확보되면 시민이 직접 체험할 수 있는 무료 탑승도 추진된다.

오는 4월 광주시 전역이 시범운행지구로 지정되면 올 하반기 광산구와 북구, 서구 일부 지역에서 실증을 시작한다. 내년에는 서구와 남구, 동구까지 확대하고 조선대병원 등 주요 지점을 포함해 도시 단위 실증으로 확대할 계획이다.

광주시는 자율주행 실증도시 사업을 인공지능(AI) 모빌리티 국가시범도시, 피지컬 인공지능(AI) 기반 미래차 산업혁신 클러스터 조성 사업과 연계해 자율주행 기술 개발과 실증, 생산, 인증까지 이어지는 산업 생태계를 구축한다는 구상이다.

강기정 광주시장은 "광주 자율주행 실증도시는 기술 실증을 넘어 자율주행 서비스가 시민의 일상 속에서 구현되는 도시 모델을 만드는 사업"이라며 "민간 기업과 협력을 통해 자율주행 기술 상용화를 앞당기고 AI 모빌리티 산업 생태계를 확대해 나가겠다"고 말했다.

