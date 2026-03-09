초음파 진단 넘어 치료로…삼성메디슨, 美 히스토소닉스와 '맞손'

프리미엄 초음파 R20과 암 치료 시스템 연동

"전략적 파트너십으로 미래 성장동력 확보"

삼성메디슨이 초음파 기술의 확장성을 바탕으로 미래 성장 동력 확보에 나선다.

삼성메디슨은 비침습 초음파 기반 암 치료 분야의 글로벌 선도 기업 히스토소닉스(HistoSonics)와 전략적 협력을 통해 진단을 넘어 치료 영역으로 포트폴리오를 본격 확대한다고 9일 밝혔다.

히스토소닉스는 초음파로 절개 없이 종양 조직을 기계적으로 파괴하는 '히스토트립시' 기술을 상용화한 기업이다. 이 기술이 적용된 '에디슨(Edison)' 시스템은 2023년 미국 식품의약국(FDA)의 드 노보(De Novo) 승인을 획득하며 혁신 의료기기로서 기술력을 인정받았다. 최근 기업가치 약 22억5000만달러(약 3조원) 규모 투자를 유치하며 성장 잠재력을 입증했다.

이번 협력을 통해 삼성메디슨의 프리미엄 초음파 진단기기 'R20'과 에디슨 시스템 간 실시간 연동이 구현된다. R20으로 획득한 고해상도 실시간 초음파 영상을 에디슨 시스템에 안정적으로 송출할 수 있도록 했다. 특히 히스토트립시 치료 과정에서 발생하는 고강도 음향 환경을 정밀하게 반영하기 위해 영상 신호 처리 아키텍처와 시스템 인터페이스를 전면 재설계했다.

연동된 에디슨 시스템은 히스토트립시 기술을 기반으로 종양 부위에 초음파를 정밀 집속해 미세기포를 생성·붕괴시키는 방식으로 종양 조직을 선택적으로 파괴한다. 절개가 필요 없는 비침습 시술이 가능해 환자의 회복 부담을 낮출 수 있다. 여기에 고품질 실시간 영상 기술이 더해지면서 치료 부위 조준 정확도를 높이고 시술 전반의 정밀성과 안전성을 한층 강화했다.

양사는 삼성메디슨의 정밀 진단 영상 기술과 히스토소닉스의 치료 기술을 바탕으로 신규 시장을 개척하고 미래 의료 솔루션 혁신을 선도해 나갈 계획이다.

마이크 블루 히스토소닉스 최고경영자(CEO)는 "R20과 에디슨 시스템 통합을 통해 의료진이 최적화된 고해상도 영상 환경에서도 보다 정확하게 시술할 수 있도록 지원함으로써 한층 향상된 치료를 제공하겠다"고 했다.

유규태 삼성메디슨 대표는 "이번 협력은 초음파 기술의 확장성을 기반으로 진단과 치료를 연결하는 중요한 전환점"이라며 "글로벌 유망 기업들과의 전략적 파트너십을 확대해 사업 포트폴리오를 다각화하고 미래 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



