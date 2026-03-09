세계를 향한 큰 꿈,‘Think Big, Go Global’
강릉시미래인재육성재단 IB 영어캠프 본격 시동
중학교 21명 대상…뉴질랜드·호주 IB 교육 연수생 모집

(재)강릉시미래인재육성재단(이사장 김상영)이 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위한 '2026 글로벌 IB 영어캠프'연수생 모집을 시작한다.

강릉시청 전경.

이번 캠프는 단순한 지식 암기에서 벗어나 질문과 토론을 통해 생각하는 힘을 기르는 국제 공인 교육 프로그램인 IB(International Baccalaureate) 교육 과정 이수를 통해 지역 인재들이 글로벌 리더로 성장할 수 있는 발판을 마련하고자 기획됐다.


재단은 오는 9일부터 27일까지 15일간 강릉시 소재 12개 중학교 2학년 학생들을 대상으로 총 21명 내외의 연수생을 모집한다. 선발된 학생들은 7월 19일부터 8월 2일까지 13박 15일의 일정으로 뉴질랜드와 호주를 방문하여 IB 정규 교육 프로그램 이수 및 현지 문화탐방에 참여하게 된다.

모집 분야는 ▲글로벌 역량우수자 ▲특별전형(기초생활수급자, 차상위계층 등)으로, 학교별 자체 선발 기준에 따른 공정한 추천을 통해 최종 대상자를 확정할 예정이다. 특히 사회적 배려 대상자를 위한 특별전형 참가자에게는 연수 경비 전액을 지원하여 교육 격차 해소에도 앞장선다.

재단 관계자는 "우리 지역 청소년들이 'Think Big, Go Global'이라는 슬로건처럼 더 넓은 세계에서 수준 높은 교육을 경험하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 인재로 거듭나길 기대한다."라고 밝혔다.

강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
