'17년 실무통' 박가언 수석, 부산국제영화제 부집행위원장 낙점

CJ엔터 거쳐 2009년 합류

홍보·초청 등 섭렵하며 조직 안정화 주도

부산국제영화제는 박가언 수석 프로그래머를 신임 부집행위원장에 위촉했다고 9일 밝혔다.

1975년생인 박 부집행위원장은 서울대학교 미학과를 졸업하고 CJ 주식회사 회장실과 CJ엔터테인먼트 마케팅팀 등을 거쳐 2009년 영화제에 합류했다. 이후 17년 동안 홍보팀을 시작으로 초청팀장, 월드 프로그래머, 프로그램 실장을 차례로 지내며 행사 기획, 게스트 초청 등 실무 전반을 담당했다.

영화제 측은 현장 경험이 풍부한 박 부집행위원장을 전면에 내세워 대내외 현안을 조율하고 조직 내 소통 창구를 일원화한다. 변화하는 환경 속에서 사무국의 실무 역량을 끌어올리고 영화제 운영 체계를 굳건히 다진다.

새로운 실무 지휘봉을 쥔 박 부집행위원장 체제의 제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 부산 영화의전당 일대에서 막을 올린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



