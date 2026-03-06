내부 감찰 중 일부직원 비위 확인

고위공직자범죄수사처(공수처)가 내부 감찰을 통해 소속 직원의 비위 정황을 포착하고 무더기 징계 및 고발 조치에 나섰다.

6일 공수처는 최근 자체 감찰 과정에서 수사관 4명의 비위 사실을 확인했다고 밝혔다.

이에 따라 이날 인사혁신처 중앙징계위원회에 수사관 3명에 대해 중징계, 1명에 대해 경징계 의결을 각각 요구했다.

특히 비위 정도가 심각한 중징계 대상자 3명에 대해서는 수사기관에 정식 고발 조치도 병행했다.

다만 구체적인 비위 내용이나 징계 수위는 내용은 밝히지 않았다. 공수처는 "공직자 범죄를 수사하는 기관에서 이와 같은 일이 발생한 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "향후 감찰과 복무 점검을 더욱 강화해 공직기강을 확립하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

