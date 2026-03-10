서울시립대, 첨단산업 인재양성 AI 부트캠프 선정

AI 분야 교육 프로그램 본격 추진

서울시립대학교가 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 주관하는 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프' 사업 인공지능(AI) 분야에 최종 선정됐다.

'첨단산업 인재양성 부트캠프'는 대학과 기업이 공동으로 1년 이내 단기 집중교육 과정을 운영해 첨단산업 분야 실무 역량을 갖춘 전문 인재를 양성하는 국가 전략사업이다.

서울시립대학교는 이번 사업 선정으로 향후 5년간 총 71억2500만원의 사업비를 지원받게 된다.

특히 이번 선정은 서울 소재 대학 가운데 단 3개교만이 선정된 경쟁 속에서 이뤄진 성과로, 서울시립대학교가 보유한 인공지능 교육 인프라와 산학협력 역량이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

Advertisement

서울시립대학교는 이번 사업을 계기로 '차세대 운영형 인공지능 부트캠프 사업단'을 출범하고 산업 수요 기반의 몰입형 AI 인재양성 체계를 본격적으로 가동할 계획이다.

사업에는 인공지능융합대학을 중심으로 경영, 경제, 자연과학, 공학, 도시과학 등 총 6개 단과대학과 13개 학부(과)가 참여하는 대규모 교육 연합체가 구성된다.

이번 사업의 핵심은 IT 전공자 중심의 교육에서 벗어나 통계, 경제, 경영, 도시행정, 환경공학 등 다양한 분야에 인공지능 기술을 접목한 '초학제적 융합 인재'를 양성하는 데 있다.

서울시립대학교는 전공 간 장벽을 낮추고 실제 산업 현장의 문제 해결 능력을 갖춘 실무형 교육을 강화할 방침이다.

이를 위해 '교육-실증-채용'이 유기적으로 연결되는 선순환 구조를 구축하고, 단순 교육 프로그램을 넘어 산업과 연계된 '운영형 AI 인재양성 모델'을 제도화한다.

전공과 관계없이 AI 핵심 실무 역량을 확보할 수 있도록 마이크로디그리(Micro-degree) 과정과 단기 집중 몰입형 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

또한 파트너 기업과 협력해 산업 수요를 반영한 프로젝트 기반 학습(PBL)을 확대하고, 취업 연계 프로그램을 통해 수료생의 실질적인 취업을 지원한다.

아울러 교육 이수자의 역량과 성과를 체계적으로 관리하는 운영 시스템을 구축해 수료 이후의 경력 개발까지 지원할 계획이다.

AD

사업 책임자인 서울시립대학교 통계학과 전종준 교수는 "이번 사업 선정으로 기업 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 AI 인재를 안정적으로 배출할 기반을 마련했다"며 "6개 단과대학의 역량을 결집해 교육 성과가 취업으로 이어지는 산학협력 성공 모델을 구축하고, 서울시립대학교를 AI 분야 핵심 거점 대학으로 성장시키겠다"고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>