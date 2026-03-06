9일부터 원서접수 시작

8월 20일 최종 합격자 선발

서해지방해양경찰청 청사 전경. 서해해경 제공 AD 원본보기 아이콘

서해지방해양경찰청은 오는 9일부터 19일까지 원서접수를 시작으로 2026년 2차 해양경찰청 소속 공무원 채용시험을 실시한다고 6일 밝혔다.

채용 규모는 경찰공무원 55명, 일반직공무원 29명 등 총 84명이다.

오는 5월 19일 구조 분야 기능실기를 시작으로 필기시험, 적성 및 체력검사, 서류전형, 면접시험 등 단계별 과정을 거쳐 8월 20일 최종 합격자가 발표될 예정이다.

최종합격자는 전남 여수 해양 경찰교육원에서 신임교육을 받은 뒤, 서해지방해양경찰청 및 소속 5개 해양경찰서(군산·부안·목포·완도·여수)에 배치돼 현장 업무를 수행하게 된다.

Advertisement

AD

지원 자격 및 응시서류 등 세부 사항은 서해지방해양경찰청 누리집과 국가공무원 채용시스템에 게재된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>