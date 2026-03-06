[클릭 e종목]"에스에너지, 국내 첫 HJT KS 인증 획득…태양광 수주 이어져"

독립리서치 밸류파인더는 6일 에스에너지 에스에너지 close 증권정보 095910 KOSDAQ 현재가 1,215 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,092 2026.03.06 개장전(20분지연) 관련기사 [증권신고서 읽는 기자]적자지속 에스에너지 유증으로 반전 마련할까 [특징주]에스에너지, 주주배정 유상증자 소식에 급락 [특징주]HD현대에너지솔루션, 미중 무역갈등→태양광 제재에 上 전 종목 시세 보기 에 대해 기존 실리콘 태양전지의 한계를 보완할 차세대 기술인 HJT(이종접합 태양전지) 모듈과 관련해 국내 최초로 KS 인증을 획득한 기업이라며 기술 경쟁력을 높게 평가했다.

에스에너지는 국내 최초 태양광 모듈 제조업체로, 최근 중동 지역 신재생에너지 업체와 20MW 규모의 모듈 공급 협약을 체결한 데 이어 제주도 태양광 발전 설비 11.5MW 계약을 체결하는 등 수주 소식을 잇달아 발표했다.

2001년 설립된 에스에너지는 태양광 모듈과 연료전지 등을 중심으로 사업을 전개하는 태양광 전문 기업으로, 2007년 코스닥 시장에 상장했다. 오랜 업력을 기반으로 기술력과 다양한 레퍼런스를 확보했으며, 약 0.01% 수준의 낮은 불량률을 유지하는 등 품질 경쟁력을 갖추고 있다는 평가다. 중국발 공급 과잉 상황 속에서도 N형, HJT 모듈 등 차세대 제품 개발을 이어가고 있으며, 태양광 국산화 정책과 인프라 확대 사이클의 수혜가 기대되는 상황이다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "일론 머스크가 AI 확산에 따른 전력 병목 문제의 해결책으로 우주 태양광을 언급하며 태양광 인프라 확대 필요성을 강조한 가운데, 에스에너지가 최근 국내뿐 아니라 중동 지역에서도 모듈 공급 협약을 발표했다는 점에 주목할 필요가 있다"고 설명했다.

이어 그는 "회사가 최근 AI 데이터센터용 독립형 전원 공급 솔루션 개발을 위해 유상증자를 결정했다"며 "이번 자금 조달은 단순한 재무 목적보다는 투자 성격이 강한 것으로, 태양광뿐 아니라 수소 연료전지까지 아우르는 에너지 인프라 구축 경험을 바탕으로 에너지 솔루션 사업으로의 확장 가능성을 보여주는 대목"이라고 덧붙였다.

장효원 기자



