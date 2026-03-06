전통문화교육원, 국가유산 수리 전문가 115명 육성

6일 교내 대강당서 양성 과정 입교식

10개월 기능 숙련 거쳐 현장 투입

한국전통문화대학교 전통문화교육원은 6일 오후 2시 교내 대강당에서 2026년도 '국가유산수리기능인 양성 과정' 입교식을 연다. 전통 기술을 이어갈 국가유산 수리 전문가 115명을 새로 육성한다.

올해 교육생은 미술공예와 건축 분야의 기초 및 심화 과정 등 열아홉 분야에 걸쳐 선발됐다. 앞으로 열 달 동안 체계적인 기능 숙련 과정을 거친다. 오는 12월 모든 수료 과정을 마치면 전국의 국가유산 수리 현장과 공방 등에서 활동한다.

이 교육과정은 2012년 처음 문을 열었다. 첫해 서른일곱 명을 시작으로 지금까지 졸업생 1438명을 배출했다. 이 가운데 477명은 국가유산수리기능자 자격증을 땄고, 923명은 전공을 살려 현장과 공방 등에서 활발히 뛴다.

전통문화교육원 관계자는 "전통 기능 교육의 표준 모형을 구축해 과정을 더욱 내실 있게 다지겠다"고 말했다.

