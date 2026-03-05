경복대학교가 최근 수도권 4개 리조트에서 '2026학년도 학생성공 새내기 캠프'를 개최했다. 이번 캠프에는 신입생과 멘토, 교수진 등 1700여명이 참여했다.

경복대는 이번 캠프에서 '진로 로드맵(First Step) 작성' 세션을 마련해 호응을 얻었다. 신입생들은 구글 설문 시스템을 활용해 자신의 학업 및 진로 계획을 직접 설계하고 이를 팀원들과 공유하며 대학 4년의 밑그림을 구체화했다. 단순한 오리엔테이션을 넘어 스스로 목표를 설정하고 미래를 설계하는 자기주도적 학습의 출발점이 됐다.

경복대학교가 개최한 신입생 대상 '학생성공 새내기 캠프'에 참석한 학생들이 기념사진을 찍고 있다. 경복대학교 제공

경복대의 이번 새내기 캠프는 단순한 친목 행사를 넘어 ▲창의융합 ▲리더십 ▲실무 전문성 ▲글로벌 시민이라는 대학의 4대 핵심역량을 프로그램 전반에 반영해 마련됐다.

경복대 관계자는 "앞으로도 입학부터 졸업까지 이어지는 체계적인 학생성공 지원 시스템을 통해 학생 중심 교육을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

