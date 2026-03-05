2013년부터 후원 이어와

누적 지원금 7억6000만원

에쓰오일은 5일 한국이주여성인권센터에 다문화 가정 이주여성을 돕기 위한 후원금 5000만원을 전달했다고 밝혔다.

이주여성 자립지원 후원금 전달식. 에쓰오일 제공 AD 원본보기 아이콘

한국이주여성인권센터는 2001년 설립된 비영리 민간단체로 국내에 거주하는 이주여성을 대상으로 상담·교육·심리치료 활동을 진행하고 있다. 또 다문화 가정 이주여성과 자녀가 머무는 보호시설(쉼터)도 운영하고 있다.

이번 후원금은 쉼터를 퇴소한 이주여성의 자립을 돕기 위한 생필품 지원과 법률 상담, 사회 복귀를 지원하는 이주여성 출신 통·번역 전문 상담 활동가 지원 등에 사용될 예정이다.

에쓰오일은 다문화 가정 인권 문제에 대한 사회적 관심과 지원이 부족했던 2013년부터 관련 후원을 이어오고 있다. 현재까지 누적 지원 금액은 총 7억6000만원이다.

AD

에쓰오일 관계자는 "다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회의 어려운 이웃들을 지원하는 든든한 후원자가 되겠다"고 말했다.

Advertisement

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>