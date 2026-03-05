과학기술연합대학원대학교(UST)는 교육·연구와 대학 발전에 기여한 퇴직 교원 12명을 '2026학년도 전기 명예교수'로 추대했다고 5일 밝혔다.

추대된 명예교수는 ▲국가독성과학연구소 스쿨 송창우 교수 ▲선박해양플랜트연구소 스쿨 홍사영 교수 ▲한국과학기술연구원 스쿨 하흥용 교수 ▲한국기계연구원 스쿨 송영훈 교수 ▲한국에너지기술연구원 스쿨 이재구 교수 ▲한국전자통신연구원 스쿨 장대익 교수 ▲한국파스퇴르연구소 스쿨 지영미 교수 ▲한국표준과학연구원 스쿨 김재완 교수 ▲한국해양과학기술원 스쿨 이정현 교수 ▲한국화학연구원 스쿨 이창진 교수 ▲UST 이세경·이은우 전 UST 총장(재추대) 등이다.

강대임 UST 총장은 "국가 과학기술의 최전선에서 탁월한 연구 성과와 헌신적 교육 활동으로 대학 발전에 공헌한 12명을 명예교수로 추대하게 돼 뜻깊다"며 "그간의 경험과 학문적 통찰이 앞으로도 UST의 도약과 후학 양성에 든든한 자산이 될 것으로 확신한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



