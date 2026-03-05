경기농기원, 치유농업시설 운영자 교육…8월6일까지
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
경기도농업기술원이 치유농업시설 운영자의 역량을 높이고 서비스 품질을 표준화하기 위해 오는 8월6일까지 '치유농업시설(농장) 운영자 교육'을 실시한다.
교육 대상은 시군 추천을 통해 선정한 치유농장 또는 농촌교육농장 운영자 25명이다.
교육은 치유농장 운영에 필요한 기초 소양과 전문 역량을 단계적으로 강화하는 표준 교육과정으로 구성돼 이론과 실습을 병행한다. 매주 목요일 오전 10시부터 오후 5시까지 총 23회, 150시간 과정이다.
경기도농업기술원이 오는 8월까지 도내 치유농업시설 운영자를 대상으로 교육을 진행한다. 경기도농업기술원 제공
AD
주요 내용은 치유농업의 이해, 치유농업 시설 준비와 운영, 치유농업 프로그램 운영과 개발 등 품질인증을 위한 필수과정이다. 교육을 이수하면 '우수 치유농업시설 인증'의 필수 자격요건을 갖추게 된다.
Advertisement
꼭 봐야 할 주요 뉴스"한달 700만원도 벌어요" 두둑한 수입에 '불법 외...
AD
한재수 경기도농업기술원 농촌자원과장은 "치유농업 가치 확산에 따라 운영자의 전문성과 서비스 표준화가 중요하다"며 "현장 운영자의 전문성을 높여 치유농업 서비스 품질 향상과 농가 경영 안정에 기여하도록 지원하겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement