에비뉴엘에 피어난 봄의 모피… 롯데百 부산본점, 진도·에릭자비츠 팝업
롯데백화점 부산본점 에비뉴엘 2층에 프리미엄 모피 '진도모피'와 뉴욕 감성 럭셔리 브랜드 '에릭자비츠'의 특별 팝업스토어가 열린다.
진도모피X에릭자비츠. 롯데백화점 부산본점 제공
이번 팝업은 최근 일교차가 큰 부산의 날씨에 맞춰, 무거운 겨울 외투 대신 가벼운 재킷과 화사한 컬러감의 베스트 등 세련된 환절기 패션을 제안한다.
오픈 기념 혜택으로 구매 고객에게는 프리미엄 울 장갑과 브랜드 자수 에코백 등 스페셜 기프트를 증정하며, 매장 내 상주하는 퍼 전문가를 통해 체형과 이미지에 맞는 1:1 퍼 컨설팅 서비스도 제공한다.
영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
