롯데백화점 부산본점 에비뉴엘 2층에 프리미엄 모피 '진도모피'와 뉴욕 감성 럭셔리 브랜드 '에릭자비츠'의 특별 팝업스토어가 열린다.

진도모피X에릭자비츠. 롯데백화점 부산본점 제공

이번 팝업은 최근 일교차가 큰 부산의 날씨에 맞춰, 무거운 겨울 외투 대신 가벼운 재킷과 화사한 컬러감의 베스트 등 세련된 환절기 패션을 제안한다.

오픈 기념 혜택으로 구매 고객에게는 프리미엄 울 장갑과 브랜드 자수 에코백 등 스페셜 기프트를 증정하며, 매장 내 상주하는 퍼 전문가를 통해 체형과 이미지에 맞는 1:1 퍼 컨설팅 서비스도 제공한다.


영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
